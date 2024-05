Lilia Lemoine reveló que podría dejar su banca para convertirse en madre

La diputada de La Libertad Avanza dijo que sus "sueños no están puestos en la política" y adelantó que en caso de tener hijos dejaría su banca para ser reemplazada por Lourdes Palavecino.

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine confesó sus deseos de ser madre y admitió que dejaría su banca en el Congreso para dedicarse a la crianza de sus hijos. "Mis sueños no están puestos en la política", reveló. En diálogo con LacaStream, la libertaria contó que su deseo era "que el país cambie para poder tener hijos acá y tener la esperanza de que se queden y no se vayan". Tras los primeros meses de gestión de Javier Milei, Lemoine consideró: "Ya que está hecho eso, ahora sí puedo dedicarme", dijo. En cuanto a su futuro en la Cámara de Diputados, Lemoine analizó la posibilidad de pedir una licencia por maternidad y aseguró que llegada esa instancia sería reemplazada por Lourdes Palaveccino, quien fue la décima candidata en las listas de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. “A ver, se puede pedir licencia, no como dice la izquierda de que ‘vamos a tener que parir desde nuestra banca’ como dice Myriam Bregman”, aunque luego aclaró: "No, no pediré licencia. En ese caso, está Lourdes Palaveccino detrás. Le daría a ella mi lugar”.