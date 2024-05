La contundente opinión de Ángela Torres sobre el nuevo álbum de Tini Stoessel

La cantante Ángela Torres escuchó el nuevo álbum de Tini Stoessel, Un mechón de pelo, y opinó sobre la música de la estrella pop.

Las redes de El Ejército de LAM compartieron este jueves un fragmento de una entrevista que se le hizo a la cantante Ángela Torres en la que opinaba sobre el nuevo disco de Tini Stoessel, Un mechón de pelo. El periodista le consultó si había escuchado el último álbum de la estrella pop, y la actriz respondió: “Obvio, reina total. La amo a Tini, es una genia total, es una gran referente y recontra valiente". "Me parece buenísimo que haya podido decir las cosas que siente desde su corazón”, agregó Ángela sobre el contenido de las nuevas canciones de Tini. Días atrás, Stoessel se presentó en el Club Hurlingham y habló de su salud mental y del difícil momento que atravesó. “Estoy muy emocionada de que esto se dio, de que el álbum salió, de que me animé a compartirlo, de que me animé a decir muchas cosas que seguramente en otro momento no me hubiese animado”, había expresado sobre el escenario.