Llantos, reencuentros y sorpresas en Gran Hermano: así fue la cena de los jugadores con Santiago del Moro

El conductor Santiago del Moro ingresó a la casa de Gran Hermano y sorprendió a los jugadores con un anuncio.

Este jueves, en Gran Hermano (Telefe), los jugadores vivieron una noche muy emotiva tras el ingreso del conductor Santiago del Moro al reality. Los participantes cenaron con el presentador y recibieron tiernas fotos que les enviaron sus familiares. Del Moro ingresó a la casa cuando los participantes quedaron 'congelados'. El conductor fue hacia el SUM donde los esperó con una cena y varias sorpresas. “El programa de hoy tiene que ver con conocerlos un poco más. Entonces, les pedimos a los familiares de ustedes que manden dos fotos”, les dijo el presentador a los participantes. Durante la comida, los jugadores hablaron de su historia de vida; recordaron momentos felices, complicados y tristes. Cuando fue el turno de Juliana 'Furia' Scaglione, la participante se refirió a su diagnóstico. “Hoy no me quiero morir, estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Mi vida fue una locura, fue un bumerán, yo sabía que algo se me venía. Yo no tengo ningún estrés acá adentro, tragarse el dolor, te ensucia por dentro”, expresó en relación a la leucemia nivel 1 que le encontraron. Más adelante, minutos después de la medianoche, el animador les hizo un anuncio explosivo: el próximo lunes jugarán por un auto cero kilómetro. "Se va a poner en juego un cero kilómetro el lunes. Prepárense todo el fin de semana", adelantó. "Van a poder elegir cuando lo ganen llevarse el cero kilómetro o si quieren el dinero. También pueden optar por la plata", remarcó. "Después del galón del domingo tenemos juego por el cero kilómetro que es de alguno de ustedes", cerró el conductor.