Jime Barón se comparó con la protagonista de "Bebé reno" y compartió un chat con su novio

La cantante y actriz sacó a la luz los mensajes de WhatsApp que le envía a Matías Palleiro.

Jimena Barón se comparó con Martha, la acosadora de Bebe reno (Netflix), y mostró los mensajes que le manda a su novio, Matías Palleiro. La actriz se compenetró con una de las series más exitosas del momento y bromeó con la situación.

Dos minutos después de realizar una llamada y no obtener respuesta, La Cobra escribió: “No me atendés. Pensás que vas a librarte de mi. Tu p... es mío. Nunca vas a poder dejarme, bebe reno. Sos mío, espero que lo entiendas por las buenas. Enviado desde mi IPhone”.

Al minuto, al ver que no recibía los mensajes, agregó: “Ah, no tenés señal, no te llega el mensaje. Estás cul... con otra. Qué asco, te voy a matar, bebé reno. No sabés dónde te metiste. Enviado desde mi IPhone”.

Luego mostró que envió un audio: “Alfonso, me pides que te llame y no me atiendes el teléfono. Que estoy aquí con la niña y no sé qué hacer. Estoy nerviosa, Alfonso, por favor. Por favor, no sé qué hacer. Llámame, Alfonso”. “Cuando no te atiende y estás mirando El Caso Asunta”, bromeó en referencia a otra de las series.

Finalmente, compartió un popular meme y agregó arrobando a su pareja: “Mi novio escuchando mis mensajes en medio de la reunión que tenía”.