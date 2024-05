Battaglia rompió el silencio: su paso por Boca, las ganas de volver y las charlas con Riquelme

El León rememoró su salida como entrenador del Xeneize y confesó que fue en el "mejor momento a nivel futbolístico y grupal".

Sebastián Battaglia todavía sigue hablando de Boca en plural. Como si aún se sintiera parte, como si nunca se hubiese ido del club en donde ganó lo que cualquier futbolista quisiera tener en su vidriera. Es por eso, quizá, que la espina de haber protagonizado el episodio de la famosa estación de servicio en donde los miembros del Consejo de Fútbol le comunicaron que no iba a continuar siendo el director técnico del Xeneize, sigue resonando en su cabeza. Y a pesar de que con TyC Sports habló de un "destrato" para con su persona, en F12 no titubeó cuando le preguntaron si volvería a dirigir al club de La Ribera, aunque reiteró que "no me fui del club, a mi me sacaron".

"Yo no me fui del club, a mí me sacaron. Ya pasó su tiempo, sino parece que soy una novia despechada. Se dio de esa manera y se tomó la decisión de cortar con el proceso", detalló El León sobre su despido en el club comandado actualmente por Juan Román Riquelme en la presidencia.

Fue justamente con Román con quien Battaglia compartió 11 de sus 17 títulos en el Xeneize; pero así como se cansaron de dar vueltas juntos, también tuvieron algunas rispideces cuando el máximo ganador en la historia de Boca asumió en la Primera cómo entrenador: “La figura de Román es muy fuerte en la Institución y es un ídolo, ha dado muchas alegrías. Siempre había charlas de fútbol, donde uno puede coincidir o no, pero después termina decidiendo el entrenador”, fueron las palabras que utilizó el ex futbolista de 43 años para referirse a los cuestionamientos que se le hacían sobre si el 10 le decía que hacer en su estadía como DT.

"Mi pensamiento no lo voy a cambiar. Nadie tiene la verdad: el entrenador de mayor experiencia no te va a asegurar ganar ni el de menor experiencia, que viene de Reserva te va a asegurar ganar", continúo Battaglia en la entrevista y agregó a modo de reflexión: "Hay un camino en el que hay que estar alineados y tener la tranquilidad para poder trabajar y coincidir para conseguir los logros que la Institución busca. Cuando hay cortocircuitos es más fácil que las cosas salgan mal".

Sin embargo, el multicampeón como jugador en el equipo de La Boca aseguró que "salí de Boca en el mejor momento nuestro a nivel crecimiento tanto futbolístico como a nivel grupal".

Por último, recordó la declaración después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores contra Corinthians donde recriminó que tendrían que haber sido mucho más agresivos en el mercado de pases, algo que para muchos, eso le costó la vida cómo director técnico del Xeneize: "Las declaraciones pidiendo refuerzos era la realidad, después se pueden agarrar de algo cómo para aprovechar el momento y hacer que uno sea echado en ese momento, pero fue la realidad..”.

Por otro lado, el ex mediocampista fue contundente cuando se trató de Jorge Amor Ameal, quien era el presidente de Boca cuando Battaglia era el entrenador y actual vice primero: "Nunca hablé con él. No sé qué hace ahí. Una vez declaró que me recordaba como que era un buen jugador. La verdad no volví a hablar ni lo volví a llamar, pero no me pareció correcta esa declaración, creo que fue una falta de respeto. Quedó ahí. De fútbol con Ameal nunca hablé”.

Fuente: TyC Sports