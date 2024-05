Tenso cruce entre Ramiro Marra y Juan Grabois por una carta documento: “Sos medio gonca”

“He recibido una carta documento de Juan Grabois. Teniendo en cuenta todo lo que dicen los medios de comunicación y la información pública que circula, tengo que rectificar lo dicho Juan Grabois. Sos un chorro”.

El legislador porteño de La Libertad Avanza (LLA) reveló este lunes por la tarde haber recibido una carta documento de parte del dirigente social Juan Grabois por declaraciones vertidas por el referente libertario en una entrevista que ofreció días atrás al canal de televisión Todo Noticias -lo tildó de “chorro-.

“He recibido una carta documento de Juan Grabois. Teniendo en cuenta todo lo que dicen los medios de comunicación y la información pública que circula, tengo que rectificar lo dicho Juan Grabois. Sos un chorro”, ironizó el integrante del Concejo de Asesores Económicos de la administración Milei.

“No se si Juan Grabois esperaba callarme enviándome una carta documento, así que por las dudas lo rectifico: Grabois, sos un chorro. Hace años te aprovechas de los más necesitados y del dinero del Estado. Se te acabó la joda, con nosotros no robas más”, sumó en la descripción del posteo de X.

Horas después del posteo de Marra, Grabois ofreció respuesta: “Teniendo en cuenta que nos vimos en medios del escandalete que armó tu gente en el canal TN, que no me dijiste absolutamente nada, tiendo a considerar que sos medio gonca. Vas a tener que pagar con cada latita de atún. El que las hace, las paga”.

La discusión no terminó allí. Más tarde, Marra volvió a cargar contra el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE): “Grabois, de cagón es mandar una carta documento pidiendo una mediación online. Si queres decirme algo, decimelo en la cara, Bouchard y Viamonte. A mi no me vengas con tus inseguridades de cheto”.