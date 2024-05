Gremios jujeños cortan rutas en protesta contra las políticas de Javier Milei

Diferentes agrupaciones piden que regrese el trabajo de comedores escolares y la asistencia a distintos sectores vulnerables.

El lunes se realizó una conferencia de prensa convocada por el sindicato que nuclea a los trabajadores de la economía popular (Utep) y organizaciones sociales de Jujuy para anunciar un corte de ruta previsto hoy en toda la Argentina. El actividad se sustenta ante la terrible crisis que atraviesan los sectores sociales con desarticulaciones de sus espacios.

En ese sentido, Ivonne Aparicio, miembro de la Utep, dialogó con El Tribuno de Jujuy y comentó con detalles sobre la jornada de cortes de ruta y por la situación de merenderos en la provincia. "Mañana (por hoy) hay una jornada nacional de lucha debido al desguace del programa Potenciar Trabajo que nos tomó por sorpresa el día viernes cuando los compañeros fueron a cobrar, y es una medida en conjunto con todas las organizaciones", inició la referente.

Luego agregó que "los trabajadores se encontraron también con la figura que salen con el Plan Social, la realidad es esa y como nos van estigmatizando a los movimientos sociales cuando en toda la vida trabajaron los compañeros desde el momento en que se prende la olla, se labura en la construcción o unidades productivas y otras actividades que realizamos".

Otro reclamo de este sector social es las últimas bajas en el plan Potenciar. "Algo intuíamos que íbamos a cobrar $78.000, pero la realidad es que el monto no alcanza para nada. Hay una suba excesiva de productos de la canasta familiar y por eso nos vemos en la obligación de salir a movilizar", sostuvo, agregando que "es una realidad que no se llega a fin de mes, todo el pueblo argentino lo sufre y es una pena sabiendo que somos uno de los países más ricos en alimentos y carnes vacunas, algo que los mismos habitantes no la podemos consumir".

La Utep a nivel nacional denuncia el desguace del programa Potenciar Trabajo y la reducción a la mitad del salario de 200 mil trabajadores y trabajadoras del sector y congelamiento desde noviembre del 2023. "Se tiene que mover el país más tomando en cuenta la noticia de la suba del combustible y eso nos termina aumentando la canasta básica, por eso nos concentraremos en Agua Potable desde las 8", dijo Aparicio y cerró diciendo que "no sabríamos confirmar hasta qué hora nos vamos a quedar porque todo de lo que sucede en Buenos Aires, pero nos quedaría un buen rato cortando rutas".

Diversas organizaciones

Por otro lado, Victoria Méndez, referente del Polo Obrero Tendencia, señaló que "somos más de treinta organizaciones sociales en Jujuy así que vamos tener esta jornada de lucha en capital y asimismo será en el interior".

La referente se refirió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que "no mandó ni un kilo de arroz a ningún merendero, en Jujuy también están cerrando los merenderos, como por ejemplo el del barrio Obrero donde dábamos de comer 250 familias; no hay alimentos y las organizaciones no podemos sostener con nuestros bolsillos las comidas", remarcó.

Se evaluará si el corte será total o parcial. "Se tendrá que ver en asamblea por lo pronto en Buenos Aires van a extremar las medidas por una represión a un compañero", cerró la referente.

Maestros y municipales se suman

Los gremios Adep y Seom también decidieron plegarse al paro nacional previsto para este jueves. La Asociación de Educadores Provinciales, que aglutina a los docentes de los niveles inicial y primario, adherirá a lo dispuesto por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la CTA, siendo sus reclamos “por financiamiento para la educación, por el pago del Fonid, por nuestras jubilaciones, contra la ‘ley ómnibus’, contra el DNU, contra el ajuste y los despidos, contra los tarifazos, en defensa de nuestros derechos y en defensa de la soberanía nacional”.

En tanto que el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales señaló que “paramos por salarios dignos y contra los despidos, decimos no a la reforma laboral y contra la Ley Bases”. Asimismo, la directiva del gremio municipal acompañó la decisión de realizar una asamblea permanente en la Dirección de Espacios Públicos de la comuna capitalina. Los trabajadores exigen la devolución de horas extras, además de oponerse a cargas horarias, modificación de horas (turnos) de 16 a 22, falta de respeto hacia los y las trabajadoras y persecución laboral, rotación en los lugares de trabajo cada dos semanas y falta de insumos de oficina, entre otros reclamos.