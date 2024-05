Manzana reveló la impensada forma en que Furia hace complot en Gran Hermano

El reciente eliminado de Gran Hermano, Federico Farías, habló sin filtro sobre sus días en la casa y dejó al descubierto las jugadas de Furia.

Manzana fue el último eliminado de Gran Hermano (Telefe) hasta el momento y tras su salida decidió revelar algunas cuestiones claves del juego de Furia, una de las participantes que más da que hablar en el reality. El cantante fue invitado al programa de streaming Fuera de Joda (Telefe) y después de hacer un repaso por lo que fueron sus días en la casa, hizo una fuerte declaración sobre la forma en que Juliana se las ingeniaba para hacer complot. “Ella me decía, es por acá, por ella, el anillo….”, deslizó en primer momento y acto seguido La Tora indagó: "¿Qué es lo del anillo que todo el mundo dice?". Rápidamente, Manzana no dudo en confesar y explicó: "Te voy a decir la verdad. Ella tiene un anillo que tiene unas letras, muchas iniciales, ella en algún momento me ha señalado a mí a quién votar".