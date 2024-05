Instituto abrió la Liga Profesional con un triunfazo ante Sarmiento en Junin

La Gloria se impuso por 2 a 1 como visitante y comenzó el torneo tres puntos de oro.

Instituto venció por 2-1 a Sarmiento en Junín en el encuentro que abrió oficialmente la Liga Profesional 2024. El Verde empezó con el pie izquierdo un torneo clave para la permanencia.

El encuentro comenzó con el local más obligado a buscar, aunque cuando la visita se animó fue más peligroso. De media distancia, avisó primero con Gastón Lodico y a los 39 minutos Nicolás Dubersarsky asistió a Santiago Rodríguez para que definiera exquisitamente al ángulo derecho de Jerónimo Pourtau. No obstante, en el complemento golpeó muy rápido el conjunto de Israel Damonte, cuando Dubersarsky conectó en contra un centro desde la derecha de Franco Paredes cuando no hacía falta intervenir -no tenía a un rival cerca- y lo empató a los dos minutos.

Volvió a aparecer pronto Rodríguez para poner nuevamente arriba a los de Diego Dabove, cuando a los nueve recibió por izquierda, hizo pasar de largo a los marcadores y definió al segundo palo pero el balón se desvió en Juan Cruz Guasone para ingresar por el primero desairando a Pourtau. En lo que quedaba de partido, Agustín Fontana tuvo la más clara de cabeza pero Manuel Roffo tapó lo que hubiera sido el empate.

La Gloria redondeó así un buen arranque y dejó a Sarmiento reavivando fantasmas: se ubica antepenúltimo tanto en la tabla general como en la de promedios.