Los 4 pasos que recomienda la Universidad de Harvard para bajar el colesterol

El colesterol alto es uno de los considerados factores de riesgo cardiovascular que podemos controlar con la alimentación, no solo evitando las grasas animales.

Aunque las razones por las que podemos tener altos los niveles de colesterol en sangre son variadas (genética, estrés, sedentarismo, por ejemplo) y a menudo se combinan entre ellas, la alimentación sigue siendo uno de los pilares del tratamiento de este factor de riesgo cardiovascular, incluso cuando se indican medicamentos.

La Escuela de Medicina dela Universidad de Harvard en EE.UU. da una serie de pasos que pueden ayudar y mucho, no solo para reducir los niveles de colesterol total sino también para aumentar el colesterol llamado " bueno" y optimizar la ingesta de nutrientes que colaboran en el control de las grasas en la sangre.

Es bueno saber que muchas personas pueden reducir los niveles de colesterol simplemente cambiando lo que comen. Por ejemplo, si eres fanático de las hamburguesas con queso, "comer menos carne (y cortes más magros) y más verduras, frutas y cereales integrales puede reducir tu colesterol total en un 25 % o más. Reducir el consumo de grasas saturadas (que se encuentran en la carne y los productos lácteos) y grasas trans (aceites parcialmente hidrogenados) puede reducir el colesterol entre un 5% y un 10%.", comentan los expertos de esta Universidad.

4 pasos para bajar el colesterol

Quédese con las grasas insaturadas y evite las grasas saturadas y trans. La mayoría de las grasas (aceites) vegetales se componen de grasas insaturadas que son saludables para el corazón. Entre ellos, los más saludables son los Omega 3, presentes en pescados de aguas de mar profundas, algunos mariscos, aceite de oliva, aceite de lino, semillas de chia, por ejemplo. Al mismo tiempo, limite la ingesta de alimentos con alto contenido de grasas saturadas, que se encuentran en muchas carnes y productos lácteos, y manténgase alejado de las grasas trans. Estos incluyen cualquier alimento elaborado con aceites vegetales parcialmente hidrogenados.

Obtenga más fibra soluble. Consuma más fibra soluble, como la que se encuentra en la avena y las frutas. Este tipo de fibra puede reducir los niveles de colesterol en sangre cuando se consume como parte de una dieta rica en grasas saludables.

Incluya esteroles y estanoles vegetales en su dieta. Estos compuestos vegetales naturales tienen una estructura similar al colesterol. Cuando los comes, ayudan a limitar la cantidad de colesterol que tu cuerpo puede absorber. Los esteroles y estanoles vegetales se encuentran en un número cada vez mayor de productos alimenticios como cremas para untar, jugos y yogures y naturalmente, en frutas, verduras, granos enteros, legumbres, nueces y semillas.

Encuentre una dieta que funcione para usted. Cuando un amigo o familiar le dice cuánto bajó su nivel de colesterol después de probar una dieta en particular, es posible que se sienta tentado a probarla usted mismo. Si lo hace, y después de unos meses descubre que no está obteniendo los mismos beneficios, es posible que deba atribuirlo a diferencias genéticas y fisiológicas. No existe una dieta única para el control del colesterol. Es posible que deba probar varios enfoques hasta encontrar uno que funcione para usted.