Choque en Palermo: el líder del gremio de maquinistas apuntó contra Trenes Argentinos

Omar Maturano dijo que como se robaron los cables, no hay señalamiento y por lo tanto no funcionan los semáforos. “Había una locomotora detenida, sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros, se encontró con la locomotora y chocaron”, precisó.

Tras el accidente de trenes en Palermo, el líder del gremio La Fraternidad, Omar Maturano, detalló cómo fue el choque entre una unidad con pasajeros de la línea San Martín y otra vacía, y explicó las causas de esta situación. Según contó, desde hace diez días no tienen sistema de señalamiento porque se robaron los cables y no recibieron respuesta de la empresa Trenes Argentinos. Asimismo, reclamó por la falta de repuestos.

“La información es que había una locomotora detenida, sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros, se encontró con la locomotora y chocaron”, contó el líder de los maquinistas en Radio 10.

“Hace diez días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento y, bueno, estamos reclamando hace diez días que los reparen, pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No solo los repuestos para el señalamiento faltan, sino también para los trenes y los coches”, marcó e insistió: “Me acuerdo que estaba todo apagado, todas las señales, por el robo de cables”.

Según su relato, el tren que iba con pasajeros salió de Retiro con la notificación de que adelante no se iba a encontrar con nada. “Cuando no tenés señales, te dan una autorización para que puedas ocupar la vía, una notificación. Vamos a suponer que estamos en Rosario. Te dicen: ‘Usted de Rosario a Cañada de Gómez tiene vía libre’. Sabés que vas y no tenés ningún tren ocupando la sección”, ejemplificó.

A la vez, aclaró que en esos casos el maquinista debe circular con precaución. “Estás corriendo con una autorización, que no es un circuito. Un circuito te asegura que no hay nada adelante; acá no, porque no hay cables. Vas con precaución. [Para este caso] si agarrás la locomotora a 90 kilómetros por hora o a 80, hacés un desastre. Si la agarrás a 40, no”, expuso, mientras que contó que ambos conductores de las unidades siniestradas “están golpeados, pero no tienen nada”, mientras que la guardia que iba en una formación “está golpeada mal”.

En tanto, Maturano hipotetizó que la formación que no llevaba pasajeros debía estar frenada en esa zona porque no tenía vía libre para seguir.

Para qué sirve el señalamiento, que según Maturano no funcionaba

De acuerdo a lo que contó el líder sindical, el señalamiento es necesario para activar los semáforos. “El ferrocarril se divide por secciones. Si la ocupás, el semáforo queda en rojo. Si la ocupás medianamente, se pone en amarillo o naranja, que dice que tenés que avanzar con precaución, a paso de hombre, o a 12 kilómetros por hora. Y si está verde, es que tenés todo adelante libre, que podés avanzar. Pero cuando no tenes señales, estás yendo a un lugar que no sabés con qué te encontrás. Si te dan vía libre escrita por papel significa que está todo libre, porque tenés el documento. Y si no, tiene que haber un hombre en cada señal con su radio, con una bandera verde o roja. Si te pone roja, parás. Y si te pone verde, avanzás hasta la próxima señal, donde debe haber otro hombre, al pie de la señal. Es el procedimiento que nos dicen y nos dictan para rendir examen”, desglosó, a la vez que dijo que la falta de señalamiento no ocurre solo en la línea San Martín, sino también por ejemplo en el Roca cuando sustraen los cables.

Y en respaldo a sus afiliados, marcó con dureza: “El conductor tiene tres salidas: una es ir preso, otra es ir al hospital y otra ir a un cajón. Cuando se equivoca o tiene un accidente. Pero bueno, nos acostumbramos. Estamos acostumbrados y cada vez se está degradando nuestra empresa. Los culpables son los que manejan las empresas, no nosotros”.

Disconforme con las autoridades de Trenes Argentinos, el gremialista señaló además que hoy viernes las unidades funcionan como si fuese un sábado, con una frecuencia de 70 a 75% de lo normal. “Hoy estamos corriendo como día sábado y el sábado como domingo (al 50%). Hay una degradación total porque no hay presupuesto, según los que conducen la empresa. No hay para los coches eléctricos. Tenemos 60 locomotoras paradas, chinas, que se compraron nuevas; 150 coches eléctricos que no llevan locomotora degradados, desmantelados, porque se les saca un repuesto para que sigan funcionando [otras unidades]. Y se dejan de lado los coches, que después quedan pelados y no sirven para nada”, aseguró.

“Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y compre la empresa a menor valor. No estamos a favor de la privatización, sí de que el capital privado ponga plata, que se concesione. No tenemos problema por eso, pero que pongan plata en infraestructura y los trenes funcionen como deben funcionar, con los empleados que debe tener la empresa”, acotó.

Por otra parte, también cuestionó la elevación de las vías en la ciudad de Buenos Aires. “Esta renovación que se hizo por arriba de la calle Córdoba, también en Belgrano con el Mitre... no hay lugar para evacuar, no hay un lugar para que baje un helicóptero. Tenemos que romper el alambre si hay que sacar heridos. No lo hacen a futuro. Los gobiernos, no hablamos de este gobierno, sino también de los anteriores, no hacen el ferrocarril a futuro. El Estado se olvidó de muchas cosas y ahora no está presente, en nada de esto”, sentenció.