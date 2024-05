Los demandantes del juicio por YPF quieren ir por los activos del Banco Central

Los beneficiarios del fallo ahora apuntan a los bienes de la autoridad monetaria, de Aerolíneas Argentinas, ARSAT, el Banco Nación y Enarsa.

Los beneficiarios del fallo que condena a la Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF insisten con su estrategia de buscar los alter ego del país para luego poder iniciar el camino de los embargos, como modo de cobrar la sentencia, que el país apeló.

El fondo Eton Park y el síndico español que administra la quiebra de Petersen Energía presentaron una moción en la que le piden a la jueza Loretta Preska que ordene a la Argentina compartir información que pueda comprobar que YPF, Aerolíneas Argentinas, ARSAT, el Banco Central, el Banco Nación y Enarsa “son lo mismo” que la República.

Te recomendamos: Juicio por YPF: la figura del “alter ego” y por qué Burford va por todo

Este jueves, los abogados que representan a la Argentina le enviaron una carta a la jueza para rechazar los requerimientos de información que los beneficiarios del fallo piden con el fin de construir el caso de los alter ego. Los letrados argumentan que los tribunales federales ya determinaron que esas entidades no son alter ego del país.

Además, los beneficiarios pidieron información sobre cuentas bancarias fuera de de Argentina y Estados Unidos que el país utiliza, según los abogados, para apoyar sus operaciones militares, diplomáticas y consulares. Esta solicitud también fue rechazada por los letrados, que pidieron a Preska que niegue el pedido.

Te recomendamos: Juicio por YPF: Burford exigió que pasen a su nombre el 51% de las acciones que tiene el Estado

“Durante los últimos meses, la República ha trabajado diligentemente para responder a las solicitudes de documentos excesivamente amplias e invasivas de los demandantes, incluyendo, entre otras cosas, la búsqueda y producción de escrituras de propiedades diplomáticas, consulares y militares e información sobre activos utilizados de manera similar para fines diplomáticos, consulares y militares”, detalló el estudio Sullivan & Cromwell, que representa a la Argentina, en una nota publicada por el analista Sebastián Maril en su cuenta de X.

Maril explicó a TN que hay una orden de Preska de entregar documentos durante en discovery, es decir, la etapa en la que se listan los activos de la Argentina que se podrían embargar para cobrar la sentencia.

“Argentina ya ha entregado muchos, pero dice que esta información no la va a entregar porque no hay necesidad, dado que esas empresas no son el alter ego del país. Los beneficiarios dicen que eso no lo decide Argentina, sino Preska”, detalló. El analista agregó que también hay pedidos de entrega de información de activos diplomáticos. “En ese punto, seguramente Preska le de la razón a Argentina”, consideró.

Los demandantes también hicieron un pedido similar a YPF, que se negó a entregar información. La compañía argumentó que no tiene responsabilidad en la expropiación, ya que fue exonerada por la justicia, al tiempo que recordó que es una empresa que cotiza en la Bolsa y que, como tal, es independiente de la Argentina.