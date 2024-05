Los salarios aumentaron 10,3% en marzo, pero volvieron a perder frente a la inflación

El crecimiento mensual se debe a subas de 10% en el sector privado registrado, 11% en el público y 9,7% en el sector privado no registrado, indicó el INDEC.

El índice de salarios subió 10,3% en marzo último, y volvió a perder ante una inflación que redondeó el 11%, según informó el INDEC este viernes. El crecimiento mensual se debe a subas de 10% en el sector privado registrado, 11% en el público (igual que la inflación) y 9,7% en el sector privado no registrado, indicó el INDEC. Además, el Índice de salarios se incrementó 200,8% interanual, muy por debajo de la inflación acumulada en el mismo período (287,9%). El indicador acumuló hasta marzo inclusive una suba del 45,5% respecto de diciembre previo, cuando los precios crecieron 51,6%. "En el primer trimestre del año, los salarios privados registrados tuvieron una caída real del 14% y los públicos una del 24,1%. Los privados informales estuvieron un 39,6% abajo del primer trimestre de 2023", calculó el economista del IARAF, Nadin Argañaraz. Si se considera la variación interanual real de los salarios, se aprecian caídas del 26,9% en el caso del sector público, del 14,5% en el sector privado registrado, y un desplome del 40,9% en el sector privado no registrado. "Luego de una suba real en febrero, los salarios reales del sector privado registrado volvieron a caer en marzo. Esto no sucedió con los salarios reales del sector público, que al igualar a la inflación de marzo, dejaron a enero como el piso de este año", evaluó Argañaraz.. La baja de la inflación a partir de abril abre la posibilidad para que los salarios reales dejen de caer y puedan iniciar un proceso de recuperación, estimó el economista del IARAF, aunque "desde niveles muy bajos", aclaró. Para el sector privado formal los salarios reales de marzo se ubicaron un 30% abajo del promedio de 2017. Por su parte, los salarios reales públicos estuvieron un 38% abajo del año 2017.