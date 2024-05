Realidad versus ficción

Las particularidades de cada elemento de esta dicotomía. La actualidad de las ficciones y documentales en el panorama de realizaciones audiovisuales. Ejemplificaciones de cada caso. La hibridación de géneros y sus exponentes vigentes.

Por Pablo Argañarás, Lic. en Cine y Televisión

La convención establecida entre el público y los realizadores dicta que la ficción es una fantasía, algo irreal. Por lo contrario el documental, según este acuerdo previo, nos predispone a observar algo que sea verídico, que tenga un viso de seriedad. Lo mismo sucede con el género informativo. Durante un tiempo esto no se rompió y el pacto de verosimilitud entre realizadores y público se mantuvo intacto.

Desde hace un par de décadas esto fue mutando paulatinamente. La barrera divisoria entre el documental y la ficción se fue haciendo más borrosa. Me atrevería a arriesgar que no existe un género puro. Ni ficción al ciento por ciento, y de igual manera con el documental. Desde su génesis uno conlleva una parte del otro. Poniendo esto último en claro, no hay ficción sin investigación de alguna índole para sustentarla y no habrá una objetividad absoluta en el documental porque lo realizamos desde nuestra subjetividad. Entonces, ¿porque nos disponemos a observar una ficción creyendo que es una mentira y un documental aseverando que es una verdad?

Desde el comienzo del cinematógrafo, sus principales exponentes sabían y reconocían estos códigos y los fueron utilizando a su favor manipulando de tal o cual manera a su público. Los espectadores, paulatinamente, fueron comprando esas falacias. Fue, es y será una relación tóxica, como diría Bernardo Stamateas, la relación del público con los guionistas, directores y productores.

Pensemos por un momento como fue bajándose el velo este en los últimos años. Cuando yo era niño, Batman vivía en Ciudad Gótica, un lugar particular por su arquitectura, y por la gente que allí residía. Este universo era bastante identificable y sus personajes convivían en una organicidad. Gatúbela, el Pingüino, el Acertijo y demás personajes. En la actualidad, "documentalizaron" tanto la ficción que Batman puede estar en cualquier ciudad, es más lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina aquí en Santiago del Estero. Le confirieron tal realismo, que ya no es parte de una mitología urbana sino que pasó a ser un personaje más en la cotidianeidad. Christopher Nolan, el penúltimo director de la saga, filmó una escena en donde Batman se “agarra a las piñas” con Bane en medio de unas escaleras en la vereda de un edificio. La pelea a las trompadas es de una manera muy rústica, digna de una pelea callejera de cualquier barrio.

Por el contrario, el género documental se "ficcionalizó" tanto que tenemos por ejemplo piezas audiovisuales que las clasifican como tales pero que no pertenecen en rigor a este género. "El Agente Topo", película chilena es un cabal ejemplo de esto que comento. O sino observemos las recetas audiovisuales confeccionadas para televisión de Canal Encuentro y no hay casi documentales que no estén realizados con animaciones, secuencias de títulos exageradas y ficcionalizaciones. A nivel mundial se creó para clasificar estos engendros audiovisuales el género "Mockumentary", en castellano, "falso documental". En estas piezas nos toparemos con películas que incluyen ficcionalizaciones, animaciones hiperrealistas, cámaras testigos, ocultas y subjetivas, manejo de la banda sonora con tintes de clichés de género, secuencias de títulos rimbombantes, y utilización de códigos de ficción puestos al servicio del documental. Sacha Baron Cohen es un actor y director que experimenta en este género. "Borat", "Bruno" y muchas otras películas componen este novel universo de hibridaciones.

Dado este panorama, ¿Cuando estaríamos ante una ficción o ante un documental? Esta es la pregunta del millón. Y su respuesta es nunca y siempre. Nunca porque quienes realizamos documentales siempre tenemos una subjetividad que impiden que el mismo sea objetivo. Y siempre porque quienes hacemos ficción tomamos partes de la realidad, investigamos, o deberíamos hacerlo, para hacer verosímil la historia que estamos contando. Es una falsa clasificación, ya que toda ficción encierra un documental dentro de ella y viceversa.

Como espectadores debemos saber que nada es gratuito e ingenuo en la pantalla, todo se muestra por algo, con alguna intención, desde allí la ficción está más presente que nunca, incluso en los géneros informativos.