Dos pasajeros discutieron por un asiento de avión y se inició una feroz pelea a bordo

En un vuelo de larga distancia de Taiwán a California, Estados Unidos, lo que comenzó como una disputa por asientos terminó en una feroz pelea entre dos pasajeros, dejando consternados a los testigos y a la tripulación. El incidente, capturado en video por un testigo, se viralizó en las redes sociales, suscitando una discusión sobre la conducta en los vuelos.

La confrontación estalló cuando uno de los pasajeros, incomodado por la tos de su compañero de asiento, decidió cambiar de lugar. Sin embargo, al regresar el pasajero original, se desató un altercado, con intentos de agresión física por parte de este último hacia el que había ocupado su asiento. El video muestra claramente cómo la situación se intensificó rápidamente, a pesar de los esfuerzos de la tripulación por separar a los protagonistas.

“Ayer, estalló una feroz pelea en un vuelo BR08 de EVA Air con destino a Taiwán y San Francisco. Dos pasajeros entablaron una acalorada discusión por un asiento vacío, que rápidamente desembocó en un altercado físico”, escribieron en la publicación de X (ex Twitter) junto al video del incidente.

A fight broke out between two passengers on #EvaAir flight #BR8 from #Taipei to #SanFrancisco on May 7 when one of the passengers decided to switch seats because the person beside him started coughing, but he took the seat of another passenger.



