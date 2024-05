Carlos Melconian dio un pronóstico sobre las retenciones y lanzó más críticas a Javier Milei

Para el economista no habrá variaciones durante este año y recién en 2026 podría haber novedades. "Soy el único que no mentí", lanzó el Presidente.

El economista Carlos Melconian estimó que la para la administración de Javier Milei le será imposible sacar las retenciones al agro durante este año y consideró que recién en 2026 podrán reducirlas “solo si hay crecimiento económico”. “No me puede correr nadie en términos de impuestos, retenciones y liberación cambiaria. Al que prometió liberación cambiaria y baja de Derechos de Exportación (DEX), a ese sí pueden correrlo”, expresó en alusión a que Javier Milei, en la campaña electoral, dijo que si ganaba las elecciones iba a eliminar las retenciones aunque sin establecer plazos. “La próxima vez que venga un gobernante que les hable de esto, sepan que miente”, expresó y argumentó que la dificultad de bajar las retenciones se explica en que son clave, junto con el impuesto PAIS, para sostener el superávit fiscal. El expresidente del Banco Nación fue el último orador del congreso A Todo Trigo 2024, organizado por la Federación de Acopiadores de Mar del Plata. "No tenés que esperar nada del Gobierno, eso es liberal, no libertario; el Gobierno está para sacarte, no para darte" Melconian recordó que hizo la campaña “diciendo la verdad” y que le recomendaban recorrer el interior con la promesa de dejar flotar el tipo de cambio y bajar las retenciones. Pero para él, la prioridad era tener el crédito de la gente y que dijera “yo a este tipo le creo”, expresó. El economista estuvo en el cierre del congreso A Todo Trigo donde habló del presente y futuro del país en la parte micro y macro, así como también fue severo respecto a la gobernabilidad actual: "El único candidato que no mentía era yo". Estuvo en el último panel "Perspectivas Económicas y Políticas", donde desarrolló la parte micro y macroeconómica: "Creo que la política y la economía juegan un rol importante. El presente es para ver dónde estamos, la emergencia que hubo que afrontar y la transición del ahora. El futuro es el impacto de la tasa de inflación, el tipo de cambio, el nivel de actividad, que hay que dividirlo entre rebote y crecimiento, la vuelta de Argentina a los mercados y los impuestos". "Más o menos estoy diciendo casi lo mismo que cuando me tocó trabajar en campaña para un candidato (Patricia Bullrich). El único que no mentía era yo", destacó de forma irónica. Al ser consultado respecto a por qué hizo ese comentario, Melconian respondió: "Lo digo porque todo lo que está pasando”. Cuando para la cabeza de la política había que seducir casi mintiendo para ganar votos, nada más. Entonces con esas cosas yo siempre dije que no cuenten conmigo, siempre fui de frente con la verdad. Y todo lo que le está ocurriendo ahora, siguiendo la verborragia del señor presidente, creo que el campo no la vio". Con respecto a las bases y herramientas para la emergencia del sector, el economista recordó un comentario de Martín Guzmán: "Cuando tuvo que firmar el acuerdo con el FMI lo presentaba diciendo, 'si me preguntas si lo quiero o no lo quiero, lo quiero. Si me preguntas qué cambia al otro día, poco'. En este contexto de gobierno con poca representatividad, que llegó por carambola, se tiene que demostrar gobernabilidad". "Yo entiendo al campo. Cuando vos prometes un tipo de cambio flotante sin retenciones para ganar votos, yo me tenía que comer después a la franja política de Bullrich, que venía y decía 'che, Santa Fe, Córdoba y no sé qué, hay que ir a tirar un chupetín porque si no, no nos votan'. Ya la viví", enfatizó.