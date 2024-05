La euforia de Coti Romero al presumir sus dos nuevos autos en las redes sociales: un Mercedes Benz y un Peugeot

La ex “Gran Hermano” compartió su alegría por sus flamantes adquisiciones.

Coti Romero suele compartir su día a día en las redes sociales. Además de mostrar los proyectos en los que trabaja, la ex Gran Hermano no duda en publicar fotos de sus looks, pero también de sus compras.

cotir romero

En las últimas horas, la correntina sorprendió a sus 2,7 millones de seguidores en Instagram al mostrar sus últimas adquisiciones: dos autos de alta gama.

“Otro bebé”, escribió la exhermanita en una foto que compartió en sus historias en la que se la puede ver posando apoyada en el capot de un Mercedes Benz.

cotir romero

Luego, subió una imagen más, pero esta vez del Mercedes y un Peugeot 208 0KM, cuyo valor oscila entre los 20 y casi 30 millones de pesos. Emocionada, Coti agregó: “¡No saben lo feliz que estoy!”.