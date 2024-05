A corazón abierto, Karina habló de su batalla contra la depresión y los ataques de pánico

La cantante fue una de las invitadas de Mirtha Legrand para su clásico programa, donde abordó el "lado B" de la fama y como eso la afectó.

Lejos de los flashes, el éxito y las millones de reproducciones, la fama tiene un “lado B” que pocas veces se cuenta. Estrés, nervios, ansiedad, cada figura del espectáculo lo vive de forma diferente. En ese sentido, Karina La Princesita –conocida por su alegre impronta y su carácter fuerte– contó su dura experiencia al ser invitada al programa de Mirtha Legrand. En un nuevo programa de la Chiqui, la artista relató cómo batalló para superar la depresión y los ataques de pánico.

Todo comenzó cuando, este sábado, la intérprete de “Corazón Mentiroso”, fue invitada a La Noche de Mirtha (El Trece). “¿Estás bien, Princesita?”, comenzó preguntándole la diva, a lo que la cantante respondió: “Sí. A veces las cosas que te generan angustia se sienten en el cuerpo también. Más allá de que es en el cerebro. Y yo veo mucho al corazón y al cerebro como cuando te habla el ángel y el diablo. A veces el corazón te hace ir por un lado que vos sabés que no te conviene y la cabeza por otro”.

Al escuchar las palabras de La Princesita, Mirtha profundizó: “Tuviste crisis de angustia, ¿no?”. Con mucha calma, la artista siguió relatando: “Sí tuve. Puede que todavía no estoy recuperada del todo. Pero me estoy ocupando”. Con la idea de continuar la charla, Legrand siguió: “¿En qué se basa tu tratamiento?”. “Estoy haciendo terapia con el psicólogo. En algún momento estuve con el psiquiatra también, con medicación. Hay que entender la medicación también”, devolvió la cantante.

Mientras Karina recordaba aquellos difíciles días, la Chiqui le consultó : “¿Qué sentías, Karina? ¿Qué síntomas tenías? ¿Te molesta hablar de esto?”. Con suma tranquilidad, la intérprete de “Sin Vergüenza” contó: “No, para nada. Tengo muchos conocidos con respecto a la medicación que en su momento les recetaron alguna pastilla para dormir, dejaron de ir y la siguen consumiendo y yo entendí que es algo bastante particular. Gradualmente te va haciendo efecto, tarda en hacer efecto cuando te suben las dosis son pequeñas dosis y para dejarla no es ‘ya estoy bien, la dejo’. Así como la subiste de a poco la vas bajando de a poco también. Yo cometí el error de sentirme bien y dejarla y que me agarre una crisis terrible. Hoy ya la dejé, pero la fuimos dejando junto con la psiquiatra de a poco”.

Sorprendida con la situación que había tenido que atravesar su invitada, Mirtha le preguntó si había trabajado en esas condiciones. “Lo que a mí me pasaba era que convivía con una angustia. En realidad la angustia la tenemos todos, pero hay algunos que la sentimos por encima de lo normal”, sostuvo La Princesita. Así también se sumó a la charla otro de los invitados, el doctor Jorge Tartagllione: “Yo les pregunto a ustedes, la fama a veces impacta mucho. Y si ves las últimas declaraciones de muchas personas jóvenes internacionales, es muy fuerte”.

Coincidiendo con el médico, la diva respondió: “En esta profesión si uno no tiene éxito sufre y si tiene éxito, sufre también”. Contando su verdad y su experiencia, Karina habló ante la mesa: “Pienso que tiene que ver con la vida que tuvimos, las heridas que tenemos, que no hemos sanado. La infancia es súper importante y está muy bueno hablar de lo importante que es el trato para con los chicos, hasta una edad en la que el chico se está formando, porque todas esas cosas que no parecen importantes, después cuando uno es adulto, las arrastra. Y pienso que en mi caso tiene mucho que ver con eso. Lo que tiene la profesión es uno termina siendo como el payaso, que tiene que estar siempre entregando alegría y haciendo alegrar a la gente cuando por ahí no te sentís así, entonces puede que eso genere más presión, más angustia”.

Luego, en otro momento de reflexión, la artista habló de la injerencia que tiene la opinión de la gente: “Y a esa presión hay que sumarle la opinión de la gente que si ve que vos tenés todo eso, es como si no tuvieses derecho a sentirte mal porque sos un desagradecido, porque hay gente que no tiene lo que vos tenés. ‘¿Cómo vos te vas a sentir así?’”. Siguiendo el tema, la Chiqui dijo: “¿En escena te ha pasado?”. Para culminar, Karina reveló: “Previo a escena me pasó, me ha agarrado ataques de ansiedad y no parar de temblar y decir no voy a poder y de repente suena la banda y yo me tenía que subir. Me subí y me olvidé y se me fue. Es como magia cuando vos podés dedicarte a hacer lo que amas, de repente se te va y bajás y seguís con los mismos problemas. Pero me pasó previo a subir a un escenario”.

En otro momento del programa, fiel a su estilo, Mirtha también le consultó a la cantante por su relación con el Kun Agüero: “Karina viajando a Inglaterra a ver a un novio que tenías allá. Un novio famoso. El Kun Agüero era, ¿no? ¿Cuántos viajes hiciste? ¿Con tu chiquita fuiste también?”. Con algo de incomodidad, la cantante le expresó a la conductora: “Claro, si. Mucho, pasa que fueron cinco años de relación, un montón”.

Con el objetivo de dejar de hablar de su expareja, la artista se centró en el presente: “Y después ya dejé de viajar. Busqué más cerca. Mis viajes no se acabaron porque yo puedo pagármelos sola. Pero los viajes de amor con él sí. Después tuve viajes de amor con... más viajes de amor”. Al ver el cambio de postura de su invitada, la Chiqui repreguntó: “¿Estas en pareja ahora?”. Pero sin ánimo de revelar mucho, la artista respondió: “Estoy muy bien ahora estoy contenta”.

Al escuchar esas palabras, la figura de la televisión ya sacó sus conclusiones: “Cuando me dicen estoy muy bien es que están en pareja. No falla. Pero qué bien que estés de pareja. Karina, Qué bien”.

“Estoy contenta. No voy a negar que me pasó de decir ‘siento que no tengo la obligación de exponer’. Antes me sentía obligada a contarlo, después entendí que no, porque en algún momento el amor te hace bien y en otros te hace mal, entonces prefiero no exponerlo”, definió con una sonrisa La Princesita.