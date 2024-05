El Gobierno salió al cruce de los cuestionamientos de Cristina Kirchner: "Su discurso atrasa"

La exmandataria volvió a aparecer en público este sábado, en un acto homenaje al padre Carlos Mugica a 50 años de su asesinato.

El Gobierno a través del vocero presidencial, Manuel Adorni, salió al cruce de los cuestionamientos de la exmandataria Cristina Kirchner contra Javier Milei, en un acto homenaje al padre Carlos Mugica a 50 años de su asesinato, al plantear: "No mandan comida a los comedores, que están sin dinero para comprar alimentos, no hay alimentos, la gente come una o dos veces por día".

Adorni la cruzó: "Entendemos que Cristina fue parte de estas décadas de decadencia argentina. Y efectivamente entendemos que el discurso que tiene atrasa, porque es un discurso carente de conocimientos técnicos y que enaltece cuestiones que han destruido al país, como el déficit fiscal. Toda la política tiene que entender que la Argentina cambió, y cambió por lo que quiso la gente en el cuarto oscuro. Hubo un hartazgo hacia la política populista que hizo que la gente no quisiera más el pasado", en declaraciones a El País de Uruguay.

Previamente, la expresidenta usó un informe de un canal extranjero para chicanear a Milei: "La BBC la ve", publicó en su cuenta de X, al apelar a un informe de un canal internacional para lanzar una chicana contra el mandatario por la caída en el consumo de carne, leche y yerba entre los argentinos.