Polémico cruce entre Jey Mammon y la periodista Valeria Sampedro: “La Justicia no te declaró inocente”

El conductor encabezó una acalorada discusión en la mesa de Juana Viale respecto a la causa por abuso sexual que presentó Lucas Benvenuto y que lo alejó de la televisión.

Juana Viale regresó como conductora a Almorzando con Juana (El Trece), tras una larga travesía marítima con fines ecológicos. Si bien la actriz contó con varias figuras conocidas en su mesa, la presencia de Jey Mammón se destacó entre todas. En especial, luego de que el músico hablara de sus futuros proyectos en el mundo del espectáculo.

Después de presentar a Aníbal Pachano, la doctora Mirta Verbuch y a la dupla del noticiero matutino del canal, Valeria Sampedro y Nacho Otero, la presentadora dejó al último integrante de la edición para darle un poco más de espacio ante las cámaras. Decidida a presentarlo al final, la mujer le dedicó unas cálidas palabras y un fuerte abrazo al comediante, quien no dudó en llenarla de halagos ante su extravagante vestuario, un vestido rojo de terciopelo, y su nuevo corte de pelo a la altura de la mandíbula.

“Vengo con un futuro hermoso”, señaló el hombre en la entrada del estudio, donde expresó que se encontraba muy feliz de aceptar su invitación, la cual recibió a la par de su abuela, Mirtha Legrand. Entre risas, se refirió a ello y Viale comentó que “ella era más buena con las preguntas” que la diva de la televisión. Por su parte, el humorista opinó que se asemejaban respecto a la dificultad de las consultas, lo cual volvió a suscitar las carcajadas por parte de ambos.

En un almuerzo en el que no faltaron cruces, el artista señaló que pasó momentos difíciles tras la denuncia por parte de Lucas Benvenuto, de la cual explicó que la Justicia lo dio como inocente tras la prescripción. “Si bien ya lo hablé un montón de veces, por eso yo miro por adelante, ¿qué pasó? Fue una relación consentida, que duró muchos años, nos conocimos en un boliche. La causa que prescribió, no porque haya pasado, porque yo siempre sostuve que denunció algo que no pasó, denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad, es decir, no consentidos, por lo que hice una demanda por injurias y calumnias llevado por la cosa pública para demostrar esa relación”, se explayó ante la mirada atenta de los otros invitados, quienes fueron escuchando su versión sobre lo que vivió durante el último tiempo.

“El rebote que tuvo fue que hubo una condena por parte de mucha gente. Yo la condena social no la sentí, seguramente hay mucha gente que se quedó reculando, pero yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar todo ese camino”, continuó en otro momento el presentador, quien aprovechó para explicar que no podía ir a juicio por la verdad debido a que no era el denunciante, pero según dijo, “sí la víctima de la situación”. Esto despertó la curiosidad de Sampedro, quien en su rol como periodista, no dudó en referirse al tema: “No es inocencia, la Justicia no te declaró inocente, lo que determina la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que quiera pensar o creer cada uno. La causa no avanza porque la Justicia o juez entienden que pasó mucho tiempo, el delito es viejo”.

Acto seguido, la periodista comentó que “en general, no se les cree a las víctimas, y esto es una cuestión histórica”. Jey intervino: “Se le cree a la falsa víctima”, pero Sampedro continuó: “Cuando vos decís ‘la Justicia me declaró inocente’, la Justicia no te declaró inocente, lo que dice es ‘no voy a investigar porque la causa prescribió’”. En ese instante, Mammon returcó con una explicación sobre la resolución del caso y la incentivó a que lo consulte con un abogado. “Tendría que haber un abogado en la mesa”, agregó.

En otro momento del programa, el compositor comentó que incluso su sobrino le indicó que en el testimonio de Benvenuto “no daban las cuentas”, en alusión a que el joven señaló ser menor cuando comenzó la relación entre ellos. Por su parte, Sampedro le preguntó cómo podía salir con un adolescente mientras él estaba en sus 30, a lo cual el músico retrucó: “¿No te parece importante que él dijo que tenía 14 años y lo violé?”.

Si bien la discusión estuvo lejos de terminar, el exconductor de La Peña de Morfi (Telefe) aprovechó para hablar de cuánto le afectaron las acusaciones y explicó que le fue bastante difícil afrontarlo, ya que “lo hizo pelota” e intentó sobrellevar todo lo que se hablaba gracias al apoyo de su círculo cercano, en especial por parte de Alejandro Lerner. “Te querés matar, literalmente. Yo estoy acá de casualidad”, sumó ante la inquietud acerca de cómo sacó fuerzas para seguir en pie.

Luego del cruce que protagonizó con la periodista de Arriba Argentinos (El Trece), el músico se mostró entusiasta por su regreso a la pantalla chica. “Muy feliz, vuelvo de la mano de Gustavo Sofovich, que vuelvo a decir que lo amo…”, explicó el invitado, quien aprovechó para sumar que le fue de mucha ayuda el apoyo de Alejandro Lerner y de Palito Ortega, a quienes no había nombrado en su momento pero aprovechaba para hacerlo ante las cámaras.

Retomando el hilo, el actor comentó: “Voy a estar en canal Net, de la mano de Gustavo Sofovich, vuelvo a la tele todos los días. Van a poder ver mi versión buena o mala, como diría Lerner, que no es esta de la llorería, se terminó la llorería”. Ante la consulta de cómo iba a ser el formato, y si iba a volver su icónico piano, él comentó que todavía se encuentran en el proceso.

Pero ese no es el único plan que tiene para su regreso al mundo del espectáculo, sino que también estará en otro conocido formato. “También voy a hacer radio, voy a estar en Splendid, una radio que cumple 100 años, de 13 a 17 horas, todos los días”, reveló ante los presentes en el estudio donde se realizaba el almuerzo.