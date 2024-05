Valentín Aguirre recordó al Flaco Traverso tras su victoria en Las Termas

El piloto bonaerense expresó sus sensaciones tras adjudicarse la quinta fecha del Turismo Carretera en Santiago del Estero.

Valentín Aguirre festejó esta tarde en el Autódromo Internacional de Termas al imponerse en la quinta fecha del Turismo Carretera.

Tras la victoria, el piloto expresó sus sensaciones y recordó al Flaco Traverso, quien falleció este sábado a los 73 años.

“Tengo que reconocer que no tenía el auto para ganarle al “Bochita” y me hubiera gustado haberle ganarle en la pista. Desde la serie el Chevrolet funcionaba muy bien, solo que lo gasté bastante en la primeras vueltas. Le agradezco al equipo porque me dieron un arma increíble. Este triunfo me vino muy bien de cara a lo que viene en el campeonato. Además quiero dedicarle este triunfo a la memoria de Juan María Traverso y enviarle un respetuoso saludo a sus familiares”, expresó Aguirre.

Con el resultado de esta competencia, el campeonato del TC está liderado por José Manuel Urcera con 152 puntos, segundo, Mariano Werner: 151,5, tercero: Julián Santero: 148, cuarto, Mauricio Lambiris: 138,5 y quinto, Esteban Gini: 129 puntos. Con el triunfo de hoy, Valentín Aguirre quedó en la 10ma. posición con 109,5 unidades.

La próxima carrera del Turismo Carretera, junto al TC Pista será el próximo 26 de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.