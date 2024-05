“Otros agarran la lavandina”: el contundente descargo de Lucas Benvenuto tras la reaparición de Jey Mammon

El joven grabó un video y le respondió al conductor, quien en su reciente paso por “Almorzando con Juana” aseguró que la Justicia determinó que es “inocente” en la causa por abuso sexual.

Lucas Benvenuto hizo un contundente posteo en redes sociales después de los dichos de Jey Mammon en Almorzando con Juana. Al hablar de la causa por abuso sexual, el conductor sostuvo que la Justicia lo absolvió, lo que le valió un fuerte cruce en la mesa.

“Les quiero dejar este video a todas las personas que siempre me apoyan y me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien, estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca... Con un escudo humano muy fuerte de amor”, comenzó.

Luego remarcó: “No se preocupen, yo desde hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida. No les puedo decir qué es porque es muy personal, pero acabo de cumplir una meta de vida”.



“Imagínense si después de todo lo que pelee, tantos años en la Justicia, un tiempo en los medios y toda mi vida, como para seguir enganchado de una historia que no tiene sentido y que es increíblemente cruel”, expresó. Y sentenció: "Ustedes ya lo están viendo, yo no tengo que decirles nada".