Para Carlos Melconian la discusión sobre la inflación "es berreta" y alertó sobre la caída de la actividad

El expresidente de Fundación Mediterránea habló sobre el balance de los primeros cinco meses de gobierno de Javier Milei. Analizó los problemas que hay en el modelo económico y cómo puede ser el rebote.

El explosivo economista Carlos Melconian está preocupado por dos elementos de la economía: la caída de un gran porcentaje de la actividad y la discusión “berreta” sobre el descenso de la inflación. Así lo dijo este domingo en televisión al hablar sobre el rumbo económico de la Argentina a cinco meses de la llegada de Javier Milei a la presidencia Para el expresidente del Banco Nación, es clave saber cuál será el piso de la recesión actual y cómo es el rebote. “El rebote siempre viene. Después veremos si es una V, que lo dudo, una L, una U o una J”, sostuvo. Melconian aseguró que sus comentarios no son una crítica sino que considera que "hay que tener un programa que tenga pasos sucesivos”. Según su visión, el Gobierno tiene que empezar a “mostrar resultados”, ya que señaló que, ni bien empezó la actual gestión había tanta incertidumbre sobre lo que iba a pasar como esperanza y consideró que "hoy el escenario es similar”. Entre las definiciones que el Ejecutivo debería dar señaló: “A mi me preocupa la estabilidad económica, consolidar la reforma de mediano plazo, seguir en la búsqueda de gobernabilidad, por tener diseño en el programa, mostrar a dónde uno quiere ir". “Si vos querés vender papa, banana o manzana, las tenés que tener", enfatizó Melconian. Y dijo que el problema es que todavía no sabemos cuál es el sistema financiero que viene en la Argentina o qué quiere el Gobierno con la moneda. Asimismo, advirtió que no terminamos tampoco de conocer el régimen cambiario futuro, de cuánto es la inflación de mediano plazo. Por otro lado, incluyó también la caída de la actividad como una preocupación -la industria cayó en marzo 21,2% y la construcción retrocedió 42,2%-. “Es difícil mirar para adelante. Esto que tenemos acá es una recesión profunda. Eso no se discute. Lo que sí se puede discutir es cuánto va a durar”, sancionó. Y consideró que se trata de una situación muy similar a la de 2002, y supera a lo sucedido en 2018. "Hablamos de un 85% de la economía que está mucho peor. Y el 15% restante, que son el campo y las extractivas, están creciendo”, apuntó Melconian. En cuanto a la inflación, opinó que “hay que decirle a la sociedad que hasta que los precios no estén acomodados, siempre va a haber sensación y expectativa de inflación" y acotó que esto es válido para los servicios de salud, salarios, servicio de transporte, luz y gas, jubilaciones, etcétera. En consecuencia, lamentó que el oficialismo ponga el foco en la reducción de la inflación a un dígito: “La discusión central no es si la inflación es de un 5% mensual. Arreglar la inflación significa que cuando vos ves el detalle, los sueldos, jubilaciones, el valor de la papa, y demás, están parejos”. Para Melconian, la intención detrás de esto no es más que “crear una ilusión”.