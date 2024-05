Mitre y Comercio ponen en marcha el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol

El Aurinegro y Comitiva se medirán esta tarde en el arranque del certamen local.

Esta tarde volverá a rodar la pelota en el fútbol santiagueño, cuando se enfrenten Mitre y Comercio en el marco de la primera fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

El encuentro comenzará a las 15 en el predio que posee Mitre en la ciudad de La Banda y se disputará a puertas cerradas.

El primer capítulo del torneo del fútbol local se completará el miércoles con la siguiente programación:

ZONA CAPITAL

14, Unión Santiago vs. Güemes (solo público local)

15, Estudiantes vs. Central Córdoba (solo público local)

ZONA BANDA

16, Vélez de San Ramón vs. Agua y Energía (solo público local)

16, Banfield vs. Villa Unión (solo público local)

Coldomira vs. Sarmiento, a confirmar

ZONA ROBLES

15.30, Independiente de Fernández vs. Independiente de Beltrán (solo público local)

16, Defensores de Forres vs. Instituto Santiago (solo público local)

16, Unión de Beltrán vs. Independiente de Fernández (solo público local)