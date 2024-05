Fuerte cruce entre un senador de LLA y Héctor Daer por el rol de la CGT en el gobierno anterior

Ezequiel Atauche lanzó duras críticas en el plenario de comisiones del Senado.

En el marco del debate por la Ley Bases en el plenario de comisiones del Senado, el senador de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Jujuy, Ezequiel Atauche, deslizó un planteo para el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, quien realizó acto de presencia en el encuentro en calidad de expositor. “Entre 2019 y 2023, la inflación aumentó cuatro veces, del 53% al 211%. Y la pobreza aumentó siete puntos, cuatro veces. En ese mismo período, el salario perdió contra la inflación 39 puntos reales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué paso? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?”, arremetió Atauche.

Y le recriminó a Daer, quien esbozaba una risa burlona: “A nosotros nos hicieron uno a los cinco meses y uno a los 45 días. Quisiera saber dónde estaban”. Ante las críticas del legislador oficialista, el referente gremial levantó la mano y le advirtió que que no aceptaría que la falte el respeto. “¿Quisiera saber dónde estaba escondido? Me parece que es un falta de respeto. Si no, me levantó y me voy. A mi no me van a faltar el respeto”, dijo mientras acomodaba sus pertenencias.