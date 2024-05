Edgar Wright en conversaciones para dirigir ‘Barbarella’ protagonizada por Sydney Sweeney

La película "Barbarella", protagonizada por Sydney Sweeney, está tomando forma, con Edgar Wright en conversaciones para dirigir la cinta para Sony. Jane Goldman y Honey Ross están en conversaciones para escribir el guion.

Wright, conocido por hacer la película satírica de zombis "Shaun of the Dead", dirigirá próximamente a Glen Powell en una adaptación de "The Running Man" de Stephen King. Otros créditos de dirección de Wright incluyen "Last Night in Soho", "Hot Fuzz", "Scott Pilgrim vs. the World" y "Baby Driver".

El proyecto también marca otro paso en la relación continua de Sweeney con Sony Pictures: recientemente protagonizó "Anyone but You" y "Madame Web" para el estudio. Aunque "Madame Web" fue en gran parte criticada por los críticos, Sweeney dice que su participación en la película fue una "decisión estratégica de negocios" que ha dado frutos.

"Para mí, esa película fue un bloque de construcción, es lo que me permitió construir una relación con Sony", dijo Sweeney. "Sin hacer 'Madame Web' no tendría una relación con los responsables de tomar decisiones allí. Todo en mi carrera lo hago no solo por esa historia, sino por decisiones estratégicas de negocios. Porque hice eso, pude vender 'Anyone but You'. Pude conseguir 'Barbarella'".

Sydney Sweeney

Sweeney confirmó por primera vez su participación en el proyecto en octubre de 2022, compartiendo una foto de la heroína con la leyenda: "Es hora de salvar el universo".

Adaptada de la serie de cómics del escritor e ilustrador francés Jean-Claude Forest, la "Barbarella" original de 1968 protagonizada por Jane Fonda como la heroína viajera espacial titular. Aunque la película no fue un éxito de taquilla en ese momento, ha ganado un estatus de película de culto en las décadas posteriores, con Barbarella siendo ampliamente vista como uno de los papeles más icónicos de Fonda en la pantalla.

Aunque en los últimos años se han ideado varios intentos de traer "Barbarella" de vuelta a la gran pantalla, ninguno ha llegado a buen término. Fonda expresó su preocupación por el reinicio en 2023, diciendo: "Me preocupa lo que va a ser".