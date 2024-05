La CGT y la CTA se anticipan y rechazan participar del Pacto de Mayo

Héctor Daer y Hugo Yasky plantearon que el diálogo social “no es ir a sacarse una foto con una escarapela”. Ratificaron sus críticas a la Ley Bases.

Héctor Daer, cosecretario general de la CGT, y Hugo Yasky, líder de una de las dos CTA, anticiparon su rechazo a la posibilidad de participar del Pacto de Mayo impulsado por el Gobierno: "No coincidimos con los puntos propuestos", plantearon en declaraciones a la prensa tras exponer en comisiones del Senado por la Ley Bases, de la que son muy críticos.

El líder del gremio de Sanidad dijo inicialmente: "El 25 de mayo (día en que está previsto el Pacto de Mayo) tenemos un locro en mi gremio, están todos invitados", y luego planteó: "Los diez puntos que proponen en Córdoba no coinciden con un proyecto de desarrollo, producción, y trabajo, eje fundamental que tiene el movimiento obrero organizado, para convocarnos tenemos que tener una agenda común".

Daer aclaró que pese a las fuertes diferencias con el Gobierno "no está quebrada" la relación con el Ejecutivo: "No es que está quebrada la relación con el Gobierno, habrá que gestionar todo lo que tenemos que gestionar, pero una cosa es gestionar y otra ir a apoyar una proyección de país que no compartimos".