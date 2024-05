Era su debut como boxeador profesional y murió tras recibir un golpe en la cabeza

Impacto mundial. Sherif Lawal perdió la vida pese al rápido accionar del personal médico que se encontraba en el lugar. Tyson Fury hizo una cruda reflexión sobre el deporte.

El mundo del boxeo internacional se encuentra nuevamente de luto tras conocer la noticia del fallecimiento del púgil británico Sherif Lawal, quien perdió la vida durante su primera pelea como profesional. El púgil, de 29 años, se enfrentó al portugués Malam Varela por la división de peso mediano en el Harrow Leisure Centre de Londres.

El trágico episodio se produjo después de que el británico recibira un golpe directo en la sien, el cual lo hizo caer desmayado sobre el ring. El árbitro del combate, Lee Every había comenzado la cuenta de protección, pero se dio cuenta de que algo andaba mal y rápidamente pidió el ingreso de la asistencia médica.

A pesar del rápido accionar del personal médico, quien le realizó maniobras de RCP durante 10 minutos que incluyeron el uso de un desfribilador dentro del ring, el Hospital Northwick Park confirmó su deceso tras concretarse el traslado. La noticia llevó a la cancelación del evento denominado Choque de Titanes, en el que Lawal hacía su debut.

Costakis Evangelou, promotor del evento, expresó su pesar en declaraciones al diario británico The Sun: “Este fue un incidente trágico y mi más sentido pésame para la familia de Sherif. Es un momento difícil para todos los involucrados en la fraternidad del boxeo y estamos tratando de asimilar lo que ha sucedido. Nadie quiere ver algo así en ningún deporte. Sherif fue un gran boxeador y un gran hombre. Ahora está en manos del Consejo y ellos evaluarán el incidente”.

La trágica noticia también resonó entre figuras destacadas del mundo del boxeo, como el campeón mundial de los pesos pesados, Tyson Fury, quien ofreció sus condolencias y reflexionó sobre los riesgos inherentes al deporte. “Dios tenga en paz su alma. Al entrar en este mundo (el boxeo), sabes que es un deporte peligroso. Entras allí y te pagan dinero por peligrosidad; te están sacando el cerebro; no estás ahí para hacerte cosquillas hasta morir; estamos allí para infligir daño unos a otros golpeándonos en la cabeza y el cuerpo... Lamentablemente, cosas como ésta suceden de vez en cuando.

Todos sabemos en lo que nos estamos metiendo. Es como la gente que salta en paracaídas, de vez en cuando el paracaídas no se abre y caen al suelo. Eso no impide que todos salten en paracaídas”, añadió el británico, en declaraciones durante la previa a su esperada pelea contra Oleksandr Usyk. Además Fury reconoció estar consciente de los riesgos, afirmando: “He conocido los riesgos toda mi vida; es lo que es” y concluyó con una reflexión sobre la fatalidad: “si es mi momento y es la voluntad de Dios, entonces moriré. Si no, viviré”.

Warren Boxing Management, destacada promotora del Reino Unido, también se sumó a las muestras de pesar con un comunicado en el que lamentaba profundamente lo sucedido y extendía sus condolencias a familiares, amigos, entrenadores y seres queridos de Lawal. “La pasada noche Sherif Lawal iba a hacer su debut en una velada en el Harrow Leisure Centre, donde nuestro boxeador Courtney Bennett también estaba en el programa de competición. Desafortunadamente, durante la pelea de Sherif, él se desplomó y pese a los mejores esfuerzos de los médicos, más tarde fue declarado muerto”.

Cabe destacar que Sherif Lawal había iniciado su carrera en el boxeo en 2018 y este año decidió dar el salto al profesionalismo.