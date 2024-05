Maru Botana se bajó de su programa de cocina: quién es la figura que la reemplazará

La conocida pastelera dio un paso al costado del ciclo que iba a encabezar en América TV y la producción convocó a otra especialista. Los detalles.

Luego de varios años apartada de la pantalla chica, Maru Botana planeaba encabezar su propio ciclo culinario en América TV, luego de recibir la oferta por parte de Marcelo Tinelli para formar parte de la grilla en la señal. Las negociaciones con la productora audiovisual del conductor habían prosperado a pasos agigantados, pero en las últimas horas se presentó un inesperado cambio que dejó afuera a la conocida figura de la gastronomía argentina.

Según puedo saber Teleshow, el programa que iba a encabezar la cocinera no desembarcará en América TV, sino que irá a otro canal. Pero eso no es todo: como la presentadora se dio de baja del proyecto, se vieron obligados a buscar un reemplazo. En ese contexto, Narda Lepes ocupará su lugar al frente de la nueva propuesta y hará uso del delantal para enseñar sus mejores recetas a los televidentes.

Respecto a los motivos detrás de la decisión de la conductora, algunas versiones hicieron referencia a una serie de desencuentros. “Aunque Maru estaba muy entusiasmada, hubo varios puntos que no pudieron acordar entre las partes, por lo que ella desistió y se bajó de la propuesta televisiva”, explicaron a este medio fuentes cercanas a América TV.

El programa de Botana fue anunciado semanas atrás por el equipo de Socios del Espectáculo (El Trece). De acuerdo con Adrián Pallares y Rodrigo Iussich, los productores citaron a la cocinera en el canal para hacerle la propuesta de encabezar el programa y apuntalar el rating.

A pesar del entusiasmo de Maru, no pasaron muchos días hasta que se presentaran algunos inconvenientes. Nuevamente, fue el panel del ciclo de Socios del Espectáculo, el que se encargó de hablar sobre esta novedad. “No está cerrado, no está firmado”, comentó Paula Varela respecto al formato que prometía volver a posicionar a la pastelera como una de las figuras de la puesta en escena culinaria.

A su vez, Mariana Brey señaló que la cocinera pedía un monto bastante elevado para desembarcar en América TV, lo cual tenía que negociar con la otra parte. “Básicamente, porque no hay plata y porque Maru, en este sentido, tiene un sueldo elevadísimo, muy difícil de pagar, excepto que aparezcan los auspiciantes necesarios”, explicó la panelista.