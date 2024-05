Ramiro Marra habló sobre el tenso momento que protagonizó con Juan Grabois: “Capaz él quería pegarme”

El legislador porteño se refirió al fuerte cruce que vivió con el dirigente social y aseguró que vio “a una persona muy nerviosa”.

Tras el tenso momento que protagonizó con Juan Grabois frente a las cámaras de televisión, el legislador porteño Ramiro Marra evaluó que tal vez la intención del dirigente del Frente Patria Grande era golpearlo. “Capaz quería pegarme él porque todo el tiempo me provocó para pegarme, para insultarme”, sostuvo en declaraciones a LN+.

El enfrentamiento entre el diputado de La Libertad Avanza (LLA) con el excandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) transcurrió el miércoles por la noche cuando ambos participaron de un debate televisivo. “Varias personas me habían dicho que si iba a debatir con Grabois, ‘vos qué sos apasionado, vas a tener que controlarte’, y la verdad que vi a una persona muy nerviosa, se dio cuenta de que rompió un límite, de que a las organizaciones mafiosas, que se atribuyen que benefician a cierto grupo social, la sociedad les digo ‘hasta acá llegaron’”, expresó.

Durante su paso por A dos Voces, el diputado reprochó la participación del dirigente social a favor del gobierno de Alberto Fernández, mientras que el referente opositor le recriminó que la gestión de Javier Milei empeoró los indicadores económicos. En ese contexto de tensión, hubo descalificaciones y exabruptos entre los dos.

“¿Por qué le voy a tener miedo?”, respondió Marra cuando le consultaron si la situación le había generado temor. “Quedó demostrado que no le tengo miedo. Me metí en política y recibo amenazas, pero si vivís con miedo no vivís”, agregó y recordó que recibió una carta documento de parte de Grabois.

La intimación del también dirigente de la UTEP se debió a una serie de declaraciones que hizo el referente libertario en una entrevista en las que lo llamó “chorro”. “Parece que la verdad le duele porque se lo toma de una manera que le choca”, evaluó y ratificó la calificación que le había asignado. “No me respondió por los comedores que no existen”, señaló.

El intercambio se elevó al nivel de convertirse en tendencia en las redes sociales, donde, según dijo Marra, recibió el acompañamiento de muchos usuarios. “Yo me la banco, voy a C5N, él fue muchas veces porque es donde está cómodo, pero uno tiene que ir a todos lados. Aunque ahora no está cómodo en ningún lado”, opinó e insistió en que Grabois, en su presentación en TN, “estaba totalmente desencajado, se le salía la vena”.