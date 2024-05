Cuota simple: vuelven desde hoy las 12 cuotas con una tasa anual del 50%

El Gobierno habilitó la nueva etapa del programa hasta fin de año. Se incorporan nuevos productos. En detalle, todos los rubros.

El Gobierno finalmente renovó el programa de financiación al consumo “Cuota simple” hasta el 31 de diciembre con 35 rubros –29 que ya existían y otros 6 nuevos–, una tasa nominal anual del 50% y la posibilidad de que los diferentes comercios puedan ofrecer 3, 6, 9 y 12 cuotas. La resolución fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, por lo que ya tiene vigencia.

El Gobierno tenía decidido extender el programa por al menos cuatro meses y ampliar también los plazos de financiación al menos para los rubros con precios más elevados, como el de electrónica y línea blanca, por ejemplo, pero finalmente la decisión fue extenderlo a todos, ya que no habrá más subsidio de tasa por parte del Banco Central (BCRA). De todos modos, si bien el aporte es meramente privado, desde la Secretaría de Comercio mantuvieron la injerencia para que continúe el espíritu del programa y favorecer el repunte del alicaído consumo.

De hecho, la tasa nominal anual del 50% –25% mayor que la tasa de política monetaria, hoy del 40%– resulta hoy baja respecto de otras, como por ejemplo la de préstamos personales, que rondan el 80%, o las de financiación sobre tarjetas, que oscilan entre 100 y 120 por ciento. El consumidor podría preguntarse si conviene hoy endeudarse a 12 meses al 50%, en un contexto en el que la inflación está desacelerando fuerte y las tasas también corren a la baja a un ritmo acelerado. Si el comercio absorviera ese costo y le ofreciera al cliente las cuotas sin interés, no habría riesgos para el comprador, pero también sería una buena opción si el consumidor tuviera que afrontar el costo financiero, ya que la tasa del programa se encuentra aún bastante por debajo de otras del mercado, admitieron fuentes de los bancos.

El Gobierno sabe que el 2024 es un año recesivo y que recién la economía crecería el año próximo, pero al mismo tiempo se muestra preocupado por el desplome de ventas que han sufrido varios sectores y creen que este tipo de planes podría ayudar a que la situación al menos no empeore. Más aún cuando ya no habrá subsidio de tasa mediante, que es lo que le genera costos al BCRA. Hasta ahora, el organismo monetario les permitía a las entidades financieras liberar 15% de los encajes y colocarlos en pases, lo que les otorgaba una mejora adicional de la tasa. Pero la entidad que conduce Santiago Bausili ya venía advirtiendo que no quería sostener la franquicia, no sólo porque no está bien visto por el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino porque engrosa los pasivos remunerados, que la entidad busca reducir al máximo.

Todos los rubros

• Anteojos y lentes de contacto (adquiridos en ópticas, cuyo precio final no supere los $97.000).

• Artefactos de iluminación.

• Artículos de librería (cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas, entre otros).

• Todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y/o piezas.

• Calzado deportivo y no deportivo, carteras, maletas, bolsos de mano y artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.

• Colchones y sommiers.

• Computadoras, Notebooks y Tabletas.

• Elementos durables de cocina (comprende ollas, cacerolas, sartenes y planchas, todos de aluminio).

• Equipamiento médico (comprende equipos aparatos de oxigenoterapia, nebulizadores, camas ortopédicas, sillas para bañarse, sillas de transferencia, barras de sujeción, sillas de ruedas, ortesis, ortopedia y sus partes –prótesis para amputados, valvas a medida, ortesis a medida, plantillas, corsets a medida, andadores, bastones, muletas– producidos por PyMEs nacionales cuyo precio final no supere los $200.000.

• Espectáculos y eventos culturales (obras teatrales y conciertos de artistas nacionales. Se establece un tope de $62.000).

• Indumentaria (Prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. Incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir).

• Instrumentos musicales.

• Juguetes y juegos de mesa.

• Kit para la conexión domiciliaria a los servicios de agua y cloacas.

• Libros (textos escolares y libros de impresión nacional).

• Línea Blanca (aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers).

• Maquinaria y Herramientas (taladros, amoladoras angulares, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras con electrodos revestido, soldadora sistema TIG, soldadora sistema MIG-MAG y morsas).

• Motos (cuyo precio final no supere el $1.300.000).

• Muebles para el hogar.

• Neumáticos, accesorios y repuestos (kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos).

• Pequeños electrodomésticos (pavas eléctricas, licuadoras, procesadoras, batidoras, tostadoras, entre otras).

• Perfumería (productos de cosmética, cuidado personal y perfumes nacionales).

• Servicios educativos (cursos de Idioma, relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades).

• Servicios de preparación para el deporte (gimnasios).

• Servicios de reparaciones (servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar).

• Talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas.

• Teléfonos celulares con tecnología 4G y 5G (todos los modelos).

• Televisores y monitores (todos los modelos).

• Turismo