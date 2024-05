Ben Affleck y Jennifer López, cerca del divorcio tras dos años de mantrimonio

Un medio estadounidense asegura que el actor se fue de la casa de Los Ángeles en la que se estaba quedando, tras abandonar la mansión que compartía con la "La diva del Bronx".

Ben Affleck se fue de la casa de Los Ángeles en la que se estaba quedando, tras abandonar la mansión que compartía con Jennifer Lopez. El medio In Touch asegura que la pareja, que se casó en 2022, está en la puerta del divorcio.

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se separaron?

El actor, de 51 años de edad, fue fotografiado el jueves por la mañana saliendo de la casa que ocupaba en el barrio de Brentwood de Los Ángeles. Affleck había permanecido en el lugar después de irse de la increíble mansión que compartía con JLo.

El medio estadounidense In Touch reveló que una fuente cercana a la pareja dijo: "La escritura está en la pared. Se acabó. Están a punto de divorciarse y, por una vez, (Ben) no tiene la culpa".

La nota de color es que tanto Ben como Jen han sido vistos luciendo sus anillos de casados en los últimos días.

Por qué se separaron Jennifer Lopez y Ben Affleck

Los nuevos rumores se suman al hecho de que Jennifer Lopez acudió a la MET Gala 2024 sola, a pesar de su posición de co-presidenta del evento. La explicación fue que Ben estaba filmando "The Accountant 2". Sin embargo, la fuente aseguró al medio que el actor y director "decidió dar por terminado" su matrimonio con la cantante.

Ben Affleck y Jennifer Lopez

"Ahora se está centrando en su trabajo y en sus hijos", añade la fuente. "Ben ya se ha mudado y es probable que tengan que vender la casa de sus sueños por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de quererse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. Es imposible que hubiera durado", sentenció.

Según informó la revista, un problema constante en la relación de la pareja era la forma diferente en que manejaban la exposición, con Jennifer aceptando la atención de los medios, mientras que Ben lo rechazaba.

En el documental de J.Lo The Greatest Love Story Never Told (La mejor historia de amor jamás contada), la estrella de Air admitió: "Cuando volvimos juntos, dije: 'Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales'. Luego me di cuenta de que no era justo pedirlo. Es como si fueras a casarte con el capitán de un barco y dijeras: 'Bueno, no quiero el agua'. Intentamos aprender a llegar a un acuerdo".

"No creo que (Ben) se sienta muy cómodo conmigo haciendo esto, pero él no quiere impedírmelo", dijo JLo, y la fuente señaló que "Ben nunca trataría de sofocar los sueños de (Jennifer) o decirle que no puede hacer algo que avance en su carrera, a pesar de que ella puede ser bastante controladora con él".

"Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacer que funcionara", explica la fuente. "Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas más importantes que los separaron la primera vez seguían siendo los mismos".

Jennifer Lopez y Ben Affleck comenzaron su historia a principios del 2000. La pareja estaba a punto de casarse cuando la cancelaron en 2003. Siguieron juntos hasta enero de 2004 antes de poner fin a su relación. En 2021 se reencontraron, reconciliaron, y decidieron casarse en julio de 2022.