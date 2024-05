Fuentes destacó el desarrollo de la provincia durante las últimas dos décadas: “Demostramos ser un faro en medio de la tormenta”

Así lo expresó la Ing. Norma Fuentes, durante su mensaje anual brindado este viernes ante el Concejo Deliberante.

La intendente de la ciudad Capital de Santiago del Estero, Ing. Norma Fuentes, en su mensaje anual brindado este viernes ante el Concejo Deliberante, afirmó que este año será difícil para todos los argentinos debido a la situación económica del país, pero que la provincia no se alejará de la “senda del desarrollo” y que “ya hemos demostrado ser un faro en medio de la tormenta”.

“Debemos afrontar las consecuencias de la recesión, la paralización de la obra pública... pero que esto no nos aleje del rumbo que hemos trazado. No por nada qué hace 19 años no hemos parado de crecer y consolidar a nuestra ciudad como una de las que más desarrollo ha experimentado en estas últimas dos décadas, gracias a un proyecto político provincial que ha transformado la realidad de todos los santiagueños y no vamos a dejar de transitar por la senda del desarrollo, siempre acompañando a la provincia en sus decisiones”, comenzó con su discurso la jefa capitalina.

“Santiago llegó a diciembre del 2023 habiendo logrado mantener durante 19 años un significativo aumento económico a nivel local y un importante desarrollo en materia de infraestructura y servicio, llevando adelante políticas que impactaron positivamente en todos los aspectos, particularmente en salud, educación, empleo y viviendas”, destacó.

En esta línea, la Ing. Fuentes precisó que Santiago del Estero fue la segunda provincia de mayor crecimiento en la última década, acompañando a este desarrollo los municipios. “Nuestra ciudad creció a la par de la provincia, manteniendo el equilibrio y sin endeudamientos”, expresó.

Sin embargo, la jefa comunal aseguró que el gobierno de Javier Milei privó a las provincias de los recursos necesarios para lograr este ritmo de crecimiento: “Pero que no se equivoquen, nada nos regalaron, al contrario, nos están negando lo que nos corresponde”, afirmó.

Te recomendamos: Norma Fuentes sobre la crisis económica: "Nos están quitando los recursos que nos correponden"

De esta manera, precisó que “esta situación nos obliga a actuar con cautela, sabemos que mantener el equilibrio fiscal y financiero no es materia fácil en términos generales, más aún en un contexto recesivo. Pero entendemos que esto solo es posible de lograrlo mediante una administración eficiente de los recursos, algo que venimos haciendo desde el primer día”.