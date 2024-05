Defensa y Justicia va por la recuperación y Gimnasia por otro triunfo

El Halcón de Varela y el Lobo se enfrentan en Florencio Varela.

Defensa y Justicia recibirá a Gimnasia de La Plata en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, el sábado a las 20, por la segunda jornada de la Liga Profesional 2024. El Halcón, que se quedó sin entrenador por la renuncia de Julio Vaccari y fue eliminado de la Copa Sudamericana, necesita un triunfo para enderezar el rumbo en el segundo semestre del año.

Defensa y Justicia comenzó la espiral negativa tras la caída por penales ante Argentinos Juniors en los cuartos de final de la Copa de la Liga y no paró hasta la eliminación de la Copa Sudamericana. Después de perder con el Bicho cayó en Colombia con el DIM, en Bolivia frente a Always Ready y en Parque Patricios vs. Huracán, por la fecha 1 de la Liga Profesional. Luego de la igualdad 1-1 ante el elenco cafetero, Vaccari renunció como entrenador de la institución.

Por su parte, Gimnasia viene de un triunfo con autoridad ante uno de los finalistas de la Copa de la Liga. El Lobo derrotó por 3-1 a Vélez en la primera jornada, en el Juan Carmelo Zerillo, en el debut de Marcelo Méndez como DT del primer equipo.