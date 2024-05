Pol Fernández comunicó que no renovará con Boca: ¿conflicto en puerta?

El mediocampista tuvo una reunión con el Consejo en la que manifestó que cumplió su ciclo en el Xeneize.

En medio de la polémica en Boca por el cumpleaños de Darío Benedetto, que terminó con él y Norberto Briasco fuera del partido contra Central Córdoba, el Xeneize enfrenta otro problema. Pol Fernández confirmó que no renovará su contrato con el club.

El Consejo de Fútbol quería extender el contrato del mediocampista, que vence en diciembre. Sin embargo, en una reunión de este viernes, Fernández dejó claro que no va a ampliar su vínculo.

El mediocampista cree que su ciclo en Boca está cumplido y buscará nuevos horizontes a fin de año. Aún así, el club tiene una última carta: Juan Román Riquelme, presidente del club, no estuvo en la reunión y podría intentar convencer a Pol de quedarse.

Si Riquelme no logra cambiar la decisión de Fernández, podría surgir un nuevo conflicto. Boca tiene una postura clara: los jugadores que no renuevan son apartados del plantel. Nicolás Valentini está en esta situación. Se cree que Fernández tiene una oferta de Brasil y, si no renueva, podría negociar su salida libre desde junio para irse en diciembre.

Cabe recordar que, cuando Riquelme era vicepresidente, Fernández tuvo un conflicto con el club y fue apartado antes de irse a Cruz Azul. A diferencia de Valentini, el club podría decidir usar a Fernández hasta el final de su contrato, como hicieron con Buffarini y Pavón en el pasado.

En sus tres etapas en Boca, Pol Fernández disputó 160 partidos, marcó nueve goles y dio ocho asistencias. Su último gol fue el 30 de abril de 2023 en la victoria 3-1 ante Racing. El mediocampista ganó seis títulos con Boca: Copa Argentina 2012, Superliga 2020, Copa de la Liga 2020, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa 2022.