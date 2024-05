Boca entrenó y emprende su viaje a Santiago del Estero para jugar con Central Córdoba

El plantel Xeneize trabajó por la mañana en el predio y, tras el almuerzo, tomará el vuelo a la Madre de Ciudades.

El plantel de Boca Juniors trabajó esta mañana de cara al duelo ante Central Córdoba por la 2ª fecha del Torneo 2024 de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, que se disputará este domingo a las 20 en el Estadio Único Madre de Ciudades.

Tas la práctica, los jugadores y el cuerpo técnico almorzaron y luego emprenderán su viaje a Santiago del Estero alrededor de las 15.35. Llegarán a la ciudad a las 17 y se alojarán en un hotel céntrico de calle Alem.

Respecto al once titular, Diego Martínez deberá hacer malabares con el rearmado de la defensa, zona en la que ya tenía varias bajas y ahora se suma la incógnita de Lema.

Antes del cruce con los brasileños, donde se desgarró el gemelo Figal, el Xeneize ya había perdido a Marcos Rojo, quien se lesionó el isquiotibial de la pierna izquierda en la previa al compromiso en Paraguay ante Sportivo Trinidense, y a Aaron Anselmino, que justamente sufrió la misma lesión en el mismo músculo ante idéntico rival, y el lunes pasado se resintió.

A esto hay que sumarle que desde hace un tiempo dejó de ser opción Nicolás Valentini, quien finaliza su vínculo con la institución en diciembre de este año y fue colgado luego de que decidiera no renovar en las condiciones que se habían acordado. Si bien las charlas no están caídas, por ahora no avanzan y no lo contarán ante el Ferroviario.

Con este panorama, Boca llega con urgencias en la defensa al duelo ante Central Córdoba. Para la zaga solo queda Lautaro Di Lollo, quien en este semestre sumó cuatro partidos y jugó todo el complemento ante Fortaleza, y como alternativa emerge Mateo Mendía, quien ya fue convocado para ir a Tucumán y repitió en la Sudamericana, pero todavía no debutó en Primera y tiene poco rodaje en Reserva y en el equipo Sub-20. Por su parte, para el lateral derecho tendrá que seguir apostando por Luis Advíncula porque con la lesión ligamentaria de Lucas Blondel no hay reemplazo.