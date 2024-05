Axel Kicillof volvió a apuntar contra Milei: "Cuidele el bolsillo a la gente"

Axel Kicillof, gobernador bonaerense, volvió a pararse fuerte contra el Gobierno nacional y criticó el ajuste que está llevando adelante.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cargó duró contra el presidente Javier Milei. Dijo que "mintió alevosamente" en campaña cuando prometió que el ajuste lo iba a pagar "la casta". "Cuídele el bolsillo a la gente", disparó. Kicillof es el único orador en el cierre del Plenario de Multisectoriales y Militancia “La Patria no se vende. El Pacto es con el pueblo”, en el Polideportivo Thevenet de Florencio Varela, donde se reunieron 35 mil personas, entre los que están intendentes y dirigentes del peronismo, incluida la vicegobernadora Verónica Magario. "El presidente actual mintió alevosamente. Estamos ante una de las más formidables estafas electorales", aseguró el gobernador bonaerense. "Dijo que el ajuste lo iba a pagar un pequeño grupo. El presidente mintió. El ajuste de Milei lo está pagando el pueblo, la clase media, la industria nacional", disparó ante la ovación de miles de manifestante que cantaron "Se siente, se siente, Axel presidente". También señaló otra de las promesas de Milei incumplidas, aquella que decía que los no se podía hacer algo diferente con los mismos de siempre. "Díganme ustedes si Patricia Bullrich es algo distinto, si Luis Caputo es algo distinto, si Federico Sturzenegger es algo distinto, o si lo son los grupos de poder que llenaron el gobierno de funcionarios", afirmó Kicillof. El acto fue una demostración de fuerza de Kicillof dirigida a propios y extraños que reafirmó su perfil opositor. “El encuentro se denomina ‘La Patria no se Vende’. Es un rechazo a los intereses que representa el gobierno de Milei, a los valores que expresa, a la intolerancia y agresión del presidente, a la entrega de la patria, rechazo al ataque a la universidad pública y a la crueldad como práctica política. Venimos acá a afirmar que no pasarán por los derechos de la provincia de Buenos Aires", dijo el gobernador bonaerense.