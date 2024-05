Arranca la segunda fecha de la Liga Santiagueña con dos clásicos en horarios atípicos

Por la mañana se disputarán siete encuentros entre los que se destacan el clásico de Huaico Hondo y el derbi de Fernández.

La Liga Santiagueña de Fútbol dará inicio a la segunda fecha del Torneo Anual con horarios atípicos debido a cuestiones de seguridad relacionadas con el encuentro entre Central Córdoba y Boca Juniors por la Liga Profesional de Fútbol. Los partidos, que inicialmente estaban programados para la tarde, se jugarán por la mañana.

La jornada dominical comenzará a las 11 con varios encuentros, destacándose los clásicos de Huaico Hondo y Fernández.

Comercio enfrentará a Estudiantes, mientras que Sportivo Fernández se medirá con Independiente de Fernández. Ambos partidos prometen ser emocionantes y atraerán la atención de los fanáticos locales.

Además, en el mismo horario, se enfrentarán Vélez de San Ramón vs. Banfield, Villa Unión vs. Atlético Clodomira, Central Argentino vs. Agua y Energía, Atlético Forres vs. Unión de Beltrán e Independiente de Beltrán vs. Instituto Santiago.

La fecha continuará con partidos en días posteriores. El martes, Yanda FC se enfrentará a Mitre a las 15.00, mientras que el miércoles, Unión Santiago recibirá a Central Córdoba a las 14.00.

En esta segunda fecha, los equipos de Güemes, Sarmiento y Defensores de Forres tendrán descanso, ya que quedaron libres.

Programación

Domingo

11.00 – Comercio vs. Estudiantes

11.00 – Vélez de San Ramón vs. Banfield

11.00 – Villa Unión vs. Atlético Clodomira

11.00 – Central Argentino vs. Agua y Energía

11.00 – Atlético Forres vs. Unión de Beltrán

11.00 – Independiente de Beltrán vs. Instituto Santiago

11.00 – Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández

Martes

15.00 – Yanda FC vs. Mitre

Miércoles

14.00 – Unión Santiago vs. Central Córdoba

Libres: Güemes, Sarmiento y Defensores de Forres