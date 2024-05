Fabiana Cantilo reveló que es acosada por un hombre: "Me dieron un botón antipánico"

La cantante brindó una entrevista en "Agarrate Catalina" con Catalina Dlugi y reveló todos los detalles sobre este hombre que la acosa. Conocé qué dijo.

En las últimas horas Fabiana Cantilo brindó una entrevista a Catalina Dlugi en su programa "Agarrate Catalina" donde reveló detalles inesperados. Según lo que explicó, la cantante es acosada por un hombre que, si bien no está todo el tiempo detrás de ella, sí la persigue en varias ocasiones. “Sufro a un acosador, es terrible porque recurrí a la Justicia y me dieron un botón de pánico”, comenzó explicando Fabiana Cantilo. Luego, agregó: “Tengo un botón de pánico y eso me permite estar más segura”. Cantilo se encuentra próxima a dar un show por "Apocalipsis No" en el Luna Park y, con el fin de promocionarlo, habló con Dlugi donde además explicó todos los detalles sobre este hecho. "Se trata de un hombre que no está todo el tiempo, aparece cada tanto. Pero más allá de la gravedad o no del caso, quiero que las mujeres tengan claro que la mayor importancia en todo esto es denunciar”, afirmó. “Mujeres en situación de violencia de género: tienen que denunciar”, insistió Cantilo. Por último, para cerrar, hizo referencia a su prima y Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Esto no tiene nada que ver con Patricia (Bullrich), sé que ella está de acuerdo con lo que yo digo, y que tiene que ver con un tema de legislación, y ella me dice que lucha contra lo mismo”. “Pero no la veo nunca, no hablé con ella, ni la involucré en esto”.