Ucrania denunció ataques deliberados contra civiles por parte de las fuerzas rusas en su reciente ofensiva en Kharkiv

Las autoridades ucranianas anunciaron una investigación sobre las recientes acciones militares en la región, donde se han reportado ataques aéreos en zonas residenciales, uso de municiones de racimo y ejecuciones de personas.

La Fiscalía de Ucrania dijo este sábado que se encuentra investigando los ataques deliberados sobre civiles en la región de Kharkiv, durante las recientes ofensivas lanzadas por las Fuerzas Armadas de Rusia.

Precisamente, están siendo analizados un ataque aéreo contra una zona residencial en el que resultaron heridas cinco personas -entre ellas una niña de 13 años y un joven de 16- así como lesiones a otros vecinos y hasta la muerte de una mujer de 60 años en la ciudad de Vochansk.

Previamente, el jefe de la Administración Militar local, Oleg Siniegúbov, había denunciado el empleo de bombas de racimo en sus maniobras, así como la prohibición de los vecinos de evacuar la zona y la obligación de permanecer escondidos en sótanos, donde se dio la ejecución de varios de ellos.

“Los ocupantes atacaron bárbaramente una aldea de Vovchansk con munición de racimo” y, a su vez, “están capturando civiles (...) Ya se sabe de las primeras ejecuciones”, indicó al apuntar que se trata de crímenes de guerra que ya están siendo investigados y que se suman a las tantas otras acusaciones contra el Kremlin.

En los últimos días, Moscú intensificó sus acciones en este frente, con el objetivo de avanzar y conquistar territorio. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación en un primer momento, el bando ucraniano logró responder con fuerza y, según el último parte del presidente Volodimir Zelensky, estaban consiguiendo importantes victorias, recuperando el control y avanzando hacia una estabilización.

El Estado Mayor del Ejército sumó que en la última jornada se produjeron 22 enfrentamientos más -ocho de ellos en curso- sobre Lippi y Vovchansk, que fueron repelidos.

Zelensky también destacó la efectiva defensa en la región oriental de Donetsk, que Rusia definió como uno de sus objetivos clave, donde “nuestros soldados destruyeron más de 20 unidades de vehículos blindados del ocupante”, y las acciones en Berestovo, donde la situación está “bajo control”, pudiendo inclusive lanzarse contraataques sobre Sinkivka y Terni, “con éxito parcial”.

No obstante, aún no se descarta que el conflicto pueda seguir escalando, en un nuevo intento del enemigo de hacerse con la región. La ofensiva “podría consistir en varias oleadas” y ya “hubo una primera”, comentó en una entrevista el Presidente, dejando la puerta abierta a este escenario. “Rusia quiere tomar la ciudad de Kharkiv pero comprende que es una batalla difícil. No tiene la fuerza para una gran ofensiva sobre la capital como al principio de la invasión”, agregó.

Por su parte, Vladimir Putin negó que estas acciones estuvieran entre sus objetivos pero apuntó que sí se está trabajando por crear una zona de amortiguamiento que permita frenar los ataques de Kiev sobre Bélgorod.

Así, mientras Ucrania destacaba su recuperación, el Ministerio de Defensa de Moscú confirmaba la toma de una nueva localidad cerca de Vochansk. Según el parte, las unidades del grupo Séver lograron entrar en la localidad de Staritsa “como resultado de activas acciones militares”. “Prosiguieron su avance a través de las líneas enemigas”, suma la nota y asegura que la contraparte perdió al menos 150 hombres en esta maniobra, aunque ello no pudo ser confirmado.