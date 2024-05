Milei desafió a Pedro Sánchez: "Tiene la mujer corrupta y se toma cinco días para pensarlo"

El máximo dirigente centró su intervención en subrayar "lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo", una ideología "que va directamente en contra de la naturaleza humana".

El presidente Javier Milei, arremetió contra el Presidente de España, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, a la que calificó de "corrupta". "No saben qué tipo de sociedad y país puede producir el socialismo y qué calaña de gente atornillada en el poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aún cuando tenga la mujer corrupta, se ensucia y se tome cinco días para pensarlo", indicó Milei este domingo durante su intervención en el acto de Vox en el Palacio de Vistalegre "Europa Viva 24". El máximo dirigente centró su intervención en subrayar "lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo", una ideología "que va directamente en contra de la naturaleza humana". "Deriva en esclavitud o muerte, no hay otro destino posible, abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte", afirmó. Milei se dirigió a los "socialistas" y les preguntó si no alcanza con ser iguales ante la ley (refiriéndose a hombres y mujeres) o si saben qué es lo mejor para el planeta, a lo que contestó que dejar que el mercado encuentre "las mejores soluciones". "Se logra esto retirando al Estado parasitario de la vida de las personas y dejando que los ciudadanos sean libres, dejándolos asociarse libremente, elegir qué producir, a quién emplear", reivindicó. "Basta de hambre, basta de socialismo, basta de miseria", sentenció.