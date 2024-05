“Qué felicidad ser tu mamá”: la emoción de Jimena Barón tras un importante logro de su hijo Momo

La cantante se llenó de orgullo porque el nene de 10 años participó en una competencia de “surfskate” y habló por primera vez ante una cámara.

Jimena Barón comparte a diario las diferentes actividades deportivas que hace Morrison, su hijo con Daniel Osvaldo. En las últimas horas, la cantante sorprendió al contar que el nene quedó finalista en un torneo de surfskate.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “La Cobra” grabó a Momo mientras competía con otros chicos. “Salió segundo y está dando una nota. No lloro para no hacerlo pasar vergüenza”, escribió ella por la entrevista que dio el pequeño.

Tal fue la emoción de Jimena, que este domingo por la mañana publicó un extenso mensaje en su perfil de Instagram, en el que destacó el orgullo que siente por su hijo. “Él me dijo que estaba nervioso pero llegó feliz. La verdad que la rompió, no lo había visto patinar así y eso que lo acompaño siempre”, lanzó ella por el deporte que se realiza arriba de una patineta y que simula estar en el mar.

“Al margen de que salió segundo y quedamos todos totalmente sorprendidos, no deja de sorprenderme Momo en sí. Su empatía, su humildad, su valentía, su perseverancia y su disfrute”, expresó Barón. “Sos lo más importante para mí, y poder acompañarte es un regalo que agradezco a diario, todas las noches antes de dormir”, señaló también.



Además, luego de haber ganado, el nene dio su primera entrevista. “Le preguntaron si quería dar una nota y él me miró como preguntándome si podía. Obvio. Ahí quedé yo atrás de cámara, viendo a este pibe que presiento que tiene un futuro hermoso. No puedo explicar la felicidad que me da ser la mamá de Momo”, dijo, con orgullo.



En sus palabras frente al micrófono, el nene de 10 años expresó: “Me divertí que es lo más importante”. Sobre esto, Jimena reflexionó: “Cuánto aprendo de vos todo el tiempo. Te amo hasta un lugar que te imaginás, pero no conocés”.