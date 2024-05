Advíncula se lesionó, Boca sumó otra baja y Martínez improvisó con Pol Fernández y Saracchi

El peruano tuvo un problema físico a los 35 minutos del primer tiempo ante Central Córdoba y y el DT sorprendió con un esquema inédito, que luego corrigió en el segundo tiempo.

Cuando Boca perdía 1-0 con Central Córdoba en Santiago del Estero, por la segunda fecha de la Liga Profesional, el Xeneize sufrió un nuevo problema: Luis Advíncula sufrió una lesión y tuvo que ser reemplazado, justo en una posición en la que no hay reemplazante y cuando el equipo llegó diezmado en esa zona por los problemas físicos. Por eso Diego Martínez improvisó y mandó a Guillermo Fernández a la zaga.

Con el peruano fuera de juego y sin alternativas naturales en ese lugar porque Lucas Blondel se recupera de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, el técnico decidió que ingrese Marcelo Saracchi, que es zurdo y lateral izquierdo y con quien había experimentado como marcador de punta a pierna cambiada en la semana.

Pero contrario a lo que se podía imaginar, al uruguayo lo hizo pararse como volante por la izquierda, por delante de Lautaro Blanco, posición en la que se ha desempeñado algunza vez en sus inicios en Danubio. Con eso rearmó la defensa retrasando a la zaga a Pol, quien nunca fue central, y corriendo a Lautaro Di Lollo a la banda, puesto en el que se desempeñó dos veces en sus primeras apariciones en el equipo. De esta manera, el Xeneize quedó parado de la siguiente manera:

Martínez decidió esta modificación poco ortodoxa pese a que en el banco igual tenía a Ariel Molas, central que jugó apenas unos minutos ante Nacional Potosí en Bolivia, o contaba con la opción de incluir a un mediocampista o atacante más: Frank Fabra, Juan Ramírez y Jorman Campuzano eran algunas opciones.

Pero esa formación sorpresiva duró apenas unos minutos, en los que vale decir que Boca recibió el segundo gol de Central Córdoba pero ninguno de los mencionados tuvo responsabilidad. Es que en el entretiempo Martínez decidió optar por la alineación más lógica y puso a Saracchi de lateral derecho (algo que había probado en la semana) para devolver a Pol al medio.

Lo cierto es que todo indica que el problema del ex-Newell's es muscular y sería un nuevo dolor de cabeza para el cuerpo técnico, no solo porque no cuenta con nadie en ese lugar, sino que además ya perdió por lesiones musculares a Aaron Anselmino, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Cristian Lema para la última línea, mientras que Nicolás Valentini no es tenido en cuenta por no renovar su contrato.