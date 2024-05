Victoria Vannucci lanzó su línea de belleza con ajo, arroz y café

La exmodelo sigue viviendo con sus hijos en Estados Unidos y está muy entusiasmada con su nuevo proyecto.

Victoria Vannucci ha contado en varias oportunidades y además lo refleja en sus redes sociales que su vida cambió, y como dice ella, transformó su camino a seguir para siempre. Hoy está viviendo en Utah, Estados Unidos, y en una publicación local de Los Ángeles, la argentina contó el lanzamiento de un nuevo emprendimiento, para acercar a la gente productos de belleza sin químicos. “El hecho de haber trabajando tanto a favor de los animales, mis huertas, con mis recetas vegetarianas y veganas, se fue sumando y me ha dado una reputación muy buena en el mundo de la gastronomía. To Pachamama significa De Pachamama. Yo soy Pachamama, así es el nombre de mi nueva compañía que sigue con la misma misión de siempre, ayudar, enseñar y educar” relata Victoria.

La ex modelo dijo: “Si bien yo siempre estoy del lado de la gastronomía y de la naturaleza, y continuando con esa misma vibración es que comencé a hacer productos de cosmética, la verdad que yo no los llamo productos de belleza, sino que los llamo food for the face, que significa comida para la cara. Es decir nosotros tenemos todas las respuestas en la madre naturaleza y sin embargo vamos y nos inyectamos, o nos ponemos bótox o nos agregamos otros productos. La misión y el objetivo es tratar de mostrar la belleza natural, de que no necesitamos otros elementos, no necesitamos químicos y que la respuesta la tenemos al alcance de nuestras manos” explicó en uno de los párrafos de la publicación.

“Tampoco hay que gastar fortunas, lo mismo que se hago en el sector gastronómico es mostrarte y utilizar como yo hago las mismas fórmulas, con productos de la tierra para alguna receta para comer, luego las aplico para que se transformen por ejemplo en cremas para ponerte en el rostro. Obviamente que es todo orgánico, natural y está todo totalmente estudiado. Hay una misión muy importante que hay que repetir una y otra vez e instalar definitivamente, en especial para todas las chicas jóvenes, la belleza es interna y se refleja en lo externo”.

La publicación de Los Ángeles, transcribe algunos conceptos de Vannucci: “Yo he podido transformarme. La marca ahora se llama “Soy Pachamama” y abarca la belleza también, la salud de nuestro cuerpo por fuera. El tema de la selección de alimentos, está incluido, está todo claro. Por un lado sigo trabajando en el lado gastronómico, y justamente el hecho de haber estudiado todos los componentes para cocinar con productos naturales, es que puedo abordarlo. En mi caso ya hace mucho tiempo que no gasto un solo centavo en cosméticos, confesó.

“Explico cómo podés hacer una crema sin necesidad de tener que invertir tanto dinero.” Tratar de hacer entender que la belleza y el cuidado está al alcance de nuestra mano y es totalmente orgánica y natural. Es un nuevo comienzo, y otra nueva versión de mi persona que vengo trabajando hace mucho tiempo.