Compró una heladera antigua y cuando la abrió quedó completamente en shock: “Me dan miedo estas cosas”

Un joven usuario de redes sociales se volvió viral después de compartir una sorprendente anécdota tras la compra de una heladera usada. A través de su cuenta de X, mediante el usuario @juanmirabelli, el tuitero relató el insólito hallazgo que lo dejó completamente atónito.

Juanmi, como se hace llamar en la plataforma, comenzó su relato explicando que decidió comprar una heladera de segunda mano debido a su precio más accesible en comparación con una nueva, la pagó 120 mil pesos argentinos. A pesar de ser usada, el electrodoméstico, que adquirió el pasado 13 de mayo, estaba en excelentes condiciones y lucía “impecable”. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención se encontraba en el interior de la heladera.

Me acaba de pasar algo psicomágico o algo. Compré una heladera usada NUEVA impecable. Hoy me la entregaron y adentro tenía la factura original. El dueño anterior la compró el 13 de mayo del 95 y se la entregaron el 15. Me dan miedo estas cosas. pic.twitter.com/G2cJ4pZA5Z