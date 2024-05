Desde la UCSE convocan a participar del curso online de Ciberseguridad

El curso comenzará el 23 de mayo y tendrá una duración de 2 meses. El mismo estará a cargo del Ing. Diego Ponce.

Fundamentos de Ethical Hacking es el nombre del curso sobre Ciberseguridad que dará inicio el 23 de mayo organizado desde la carrera de Ingeniería en Informática de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la UCSE.

El curso se realizará en modalidad totalmente online lo que permitirá la participación de interesados a nivel local como así también de distintos puntos de la región. Tendrá una duración de 2 meses, con una carga horaria total de 48hs totales. Y se dictará 1 vez por semana, todos los jueves de 18 a 20hs, con sesiones en vivo vía zoom y con apoyo de contenidos asincrónicos. Se entregarán certificaciones de aprobación o participación.

La misma estará a cargo del Ing. Diego Ponce, reconocido especialista en ciberseguridad, redes e Infraestructura, Fundamentals Of Hacking And Defense - Hackademy (Ekoparty.org, Academia Hacker, Argentina). Red Team Operator By OpenSec - Hackademy (Ekoparty.org, Academia Hacker, Argentina). CyberOps - Cisco UTN Tucumán. Mikrotik Networks - Miokrotik. Docente UCSE-FCID.

Quiénes pueden participar:

Personas con conocimiento de networking y sistema operativo (deseable, no excluyente). Alumnos y docentes de carreras afines. Público Interesado. Los que participen de este curso podrán desarrollar habilidades iniciales en Ciberseguridad. Comprenderás lo que es un riesgo, una amenaza y la triada de información. Conocerás el ciclo de pentesting y el uso de herramientas asociadas.

Importancia y temáticas que se abordarán:

En la era digital en la que vivimos, donde la tecnología ha permeado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, la ciberseguridad se ha convertido en un tema fundamental y necesario para garantizar nuestra seguridad y proteger nuestra información personal. En la actualidad, la ciberseguridad no puede ser ignorada ni considerada únicamente como responsabilidad de expertos en tecnología, sino que debe ser incorporada en nuestra cultura de manera generalizada.

Curso de Ciberseguridad

Algunos de los temas que se abordarán durante los encuentros son: qué es la ciberseguridad hoy, desafíos, tipos de datos asegurar. Vulnerabilidades y Amenazas. Tipos de amenazas, ISO/IEC 27005. Tipos de ataques, ataque a los datos, a los sistemas en red, dispositivos inalámbricos, etc. Malware, clasificación, tipos, defensas. Cubo de la Ciberseguridad, Tríada CIA, CIA extendida, Estado de los Datos, Contramedidas, entre otros temas.

Los interesados pueden inscribirte y obtener mayor información en el siguiente link: https://qrco.de/bf2Mjf?trackSharing=1 o ingresando en la biografía de Instagram @FCID.