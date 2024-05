¿Volverá Johnny Depp a "Piratas del Caribe"?

Jerry Bruckheimer, productor de la franquicia, ha ofrecido una actualización respecto a la posible vuelta de Johnny Depp como Jack Sparrow.

En declaraciones a Entertainment Tonight, el productor mostró su interés sobre la vuelta de Depp, ya sea para el futuro reinicio o para una sexta entrega de la franquicia:

"Amo a Depp en la franquicia Piratas del Caribe. Si fuera por mí, claro que tendría un cameo. Me encanta tener a Depp. Es un gran actor y un buen amigo... Ciertamente he hablado con él, pero veremos qué pasa".

Si bien Bruckheimer no confirma la participación de Depp, sí deja claro su entusiasmo respecto al regreso del icónico pirata. No será fácil, pues el actor ya se negó a regresar para otra película de la franquicia tras el estreno de 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' (2017) y las disputas legales con su ex esposa Amber Heard.

Durante su juicio contra Heard, Depp llegó a declarar que no regresaría a la franquicia aunque Disney le ofreciera 300 millones de dólares y un millón de alpacas. Sin embargo, en 2023 se rumoreó que su postura podía haber cambiado desde entonces.

Por contra, Bruckheimer siempre se ha mantenido optimista respecto al posible regreso del actor. Sabemos que Disney está desarrollando un reinicio de 'Piratas del Caribe' que contará con un elenco nuevo todavía no anunciado. El reinicio será escrito por Ted Elliot y Craig Mazin.