Flor Vigna habló de su relación con Luciano Castro y explicó por qué no pueden ser amigos

La artista aseguró que tiene un buen vínculo y dio detalles de las últimas conversaciones con el actor.

Flor Vigna habló de su relación con Luciano Castro, a seis meses de su separación. La artista aseguró que el actor fue su gran amor y explicó por qué no pueden ser amigos.

“Estoy muy bien, como cuando viene la buena”, dijo en diálogo con el móvil de Intrusos (América). Respecto al momento del duelo en el que se encuentra tras haberse separado, contó: “Hoy justo hablamos con Lucho. Creo que pasaron unos cinco o seis meses y siempre que hablamos lo hacemos desde el cariño y desde lo lindo que fue vivir esos tres años juntos”.

“La verdad es que fue un amor muy hermoso, así que cuando nos hemos juntado para devolvernos las cosas, fue una especie de agradecernos, de llorar juntos, pero sabiendo que lo romántico y lo sexual queda afuera. Y no creo en la amistad de los ex, pero en una buena relación, sí”, sostuvo.

El cronista reparó en la frase de Sabrina Rojas que tiempo atrás opinó que, para salir en un videoclip una bañera rodeado de muñecas Barbies, su ex tenía que haber estado muy enamorado. “Creo que hay cosas un poco machistas todavía en el mundo porque creo que los dos nos ayudamos mucho. Yo después tuve la suerte de poder ayudarlo a él en el teatro. El me ha apoyado... Creo que la palabra no es ayudar, sino apoyar”, cerró sin intenciones de entrar en una polémica.

Consultada acerca de por qué se habían separado si había tanto amor, Vigna admitió: “Esta es la parte mala de ser público porque yo podría sentarme a tomar unos mates con vos y filosofar, pero no me animo a contarle a todo el mundo por qué me separé”. “Si puedo decir que lo amé muchísimo y a veces hay que entender que amar es soltar”, expresó.

En esta sintonía no dudó en afirmar que Luciano fue el gran amor de su vida. “Yo creo que sí. De repente me encontré una persona hermosa. No podía evitarla y le agradezco mucho por todo lo vivido”, concluyó.