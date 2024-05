Ley Bases: Villarruel se pone al frente de la negociación en el Senado y reúne hoy a jefes de bloque

Quiere evitar que se desprendan legisladores de sus espacios para introducir modificaciones al proyecto. Intentarán recrear mayoría de 39 senadores que había logrado en el verano.

La vicepresidenta Victoria Villarruel aceleró el regreso desde Mar del Plata, donde realizó hoy una visita exprés, para liderar un encuentro esta tarde con los jefes de los distintos bloques del Senado, a excepción de Unión por la Patria (UP), para avanzar con el dictamen de la ley Bases. La vice se sumó a la mesa negociadora del Gobierno luego de que en la Casa Rosada apuntaran contra la estrategia previa que separó a diputados de senadores. Un hecho que ahora empantanó el debate en comisiones, tal como había advertido en la previa Villarruel por no haber trabajado el texto "en espejo". En la Cámara Alta ahora intentan introducir, incluso desde bloques dialoguistas, modificaciones que complican la sanción. Ya sea porque alteran el espíritu de la iniciativa de Javier Milei, o bien porque podría generarse un cortocircuito con los diputados que luego recibirán el proyecto modificado. El nuevo rol de la vice se consensuó la semana pasada tras un encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. La búsqueda es volver a la mayoría de 39 senadores que Villarruel logró en el verano para designar autoridades; mayoría que luego se fue "desgastando", como reconocen en La Libertad Avanza. Esta tarde, se retomará ese eje con los titulares de cada espacio. "Hay que buscar el equilibrio, es un trabajo de ingeniería", explicaron desde el entorno de Villarruel, quien esta mañana viajó a Mar del Plata para realizar actividades en el Parque Industrial y participar de un evento de pádel en el polideportivo Islas Malvinas. La vice estuvo a punto de cancelar el viaje para abocarse a las negociaciones de Ley Bases, pero priorizó estrechar lazos con el senador Maximiliano Abad, del radicalismo –y marplatense-, promotor de la visita a la ciudad balnearia. Una señal hacia la UCR, con un bloque liderado por el correntino Eduardo Vischi, pero que tiene eslabones que negocian por separado, como el porteño Martín Lousteau o el fueguino Pablo Blanco. Con Lousteau y Abad la vice se reunió por separado la semana pasada. La intención de Villarruel es comprometer a los jefes de bloque a que sean las terminales directas del diálogo con Nación. Ya que, así como hay hilos que se desprenden en la UCR, observan un hecho similar en el PRO: Guadalupe Tagliaferri (CABA) salió del control del jefe del bloque, el cordobés Luis Juez. En tanto, el presidente previsional de la Cámara de Senadores, Bartolomé Abdala, vaticinó que esta semana el oficialismo tendrá el dictamen de la Ley Bases para ser tratada en el Senado. "Si tengo que jugar la gaseosa, va a haber dictamen esta semana", aseguró en una entrevista con Radio Rivadavia, y agregó: "Tenemos todas las posibilidades de que salga la ley". No obstante, en la presidencia de la Cámara, a cargo de Villarruel, creen que los tiempos podrían alargarse, ya sin la presión de llegar con la ley aprobada al potencialmente trunco Pacto de Mayo, dado que el 25 de este mes Milei podría tener un acto en Córdoba módico, sin gobernadores ni compromisos de largo plazo como había anunciado en 1 de marzo en el Congreso, durante la apertura de sesiones. Inclusive de conseguir dictamen esta semana, el proyecto recién llegará al recito a fin de mayo. Más allá de los cambios finos que pondrían tensión con el Gobierno, como lo es RIGI, facultades delegadas, blanqueo de capitales o impuesto a las Ganancias, en el oficialismo ahora temen que los Diputados insistan luego con el dictamen original y que rompa las relaciones a futuro con los bloques de la Cámara Alta. Un hecho que podría generar una parálisis parlamentaria hasta finales de 2025.