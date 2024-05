Escuela de artes marcilales de Los Juríes logró varios podios en un torneo internacional

Este domingo 19 de mayo, el Micro Estadio Don Bosco en La Matanza, Buenos Aires, fué el epicentro de una gran velada deportiva internacional, con la llegada del esperado World UIAMA Open Championship de Artes Marciales.

Se trata del grupo del Campeón Mundial Daniel Schiel, durante el World UIAMA Open Championship de Artes Marciales en Buenos Aires

Se trata de un evento que reunió a los más destacados exponentes en este deporte de combate, quienes compitieron arduamente por los títulos en juego.

En este sentido, Los Juries dijo presente de la mano del ya reconocido campeón mundial, Daniel "el búfalo" Schiel y sus alumnos de la escuela de Artes Marciales Los Juries quienes compitieron en las modalidades de kick-boxing y boxeo.

El equipo realizó una performance histórica logrando los siguientes títulos:

Julio González de Los Juries, compitió en tres modalidades, ganó en las tres y se alzó con dos cinturones.

Brian "Nacho" Schiel de Los Juries, hijo del "búfalo" Dani Schiel y debutante en un torneo internacional compitió en dos modalidades ganó en las dos, una de ellas de manera contundente por nocaut y sumó un cinturón más para el equipo.

Cristian Corbera de Añatuya compitió en dos modalidades y obtuvo un segundo puesto.

Mientras que el campeón mundial Schiel compitió en dos modalidades y en ambas triunfó para sumar dos cinturones más a su exitosa carrera deportiva.

También fué parte de la delegación Fernando "El Pity" Ledesma que si bien no compitió, pero su aporte fué muy importante, como integrante de coach.

El búfalo señaló con orgullo que "Los Juríes tiene futuro prometedor dentro de este deporte. Me siento muy emocionado por todo lo que hemos logrado con los chicos, particularmente por ver a mi hijo Nacho debutar y de la manera en que lo hizo. Poder compartir este deporte, esta pasión, con él es algo muy lindo que no puedo explicar con palabras. Es un chico que recién empieza, pero que tiene muchas condiciones y es muy fuerte sobre el caudrilátero. Además, siempre va para adelante, como un pitbull. No sabe ir para atrás y tiene un corazón muy grande" señaló emocionado.

Además se refirió a los otros chicos que integraron el equipo "ellos son el fruto de todo lo que se sembró, le ponen mucha pila y se lo merecen todo los obtenido. Venían con muchas expectativas y me voy contento y conforme. Tienen que seguir por este camino porque tienen un futuro enorme” concluyó.